　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／氣象署：強颱康芮13:40登陸台東縣成功鎮

▲▼康芮颱風登陸。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風中心登陸台東成功鎮。（圖／翻攝氣象署網站）

記者李姿慧／台北報導

氣象署表示，強烈颱風康芮今（31日）下午1時40分在台東縣成功鎮登陸，成為史上首個10月下旬登陸強颱，台東及南花蓮要嚴防破壞性15級以上猛烈暴風，全台已出現明顯風勢和雨勢，除北部、東半部降雨持續，花蓮、宜蘭和台東山區出現超大豪雨，東半部平地也有大豪雨。

康芮颱風登陸了，將帶來破壞性強風及豪雨，氣象署表示，今年第21號康芮颱風於今天下午1時40分在台東縣成功鎮登陸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報員朱美霖指出，北部、東半部降雨將持續今天一整天，宜蘭山區、花蓮和台東山區今有超大豪雨，東半部平地有大豪雨，高雄和屏東山區也有大豪雨，西半部山區隨颱風接近，雨量會增大，南部山區隨今下半天和晚間開始降雨增多，今晚隨颱風風場轉變，中南部降雨轉多，周五清晨中南部平地也有明顯降雨，留意短延時強降雨

朱美霖說，蘭嶼、綠島受颱風近中心風力影響，要留意風強雨大；花蓮、台東除留意強風影響外，山區嚴防連續豪雨、平地也會受環流影響；宜蘭雨帶則將帶來強勁風雨，山區留意超大豪雨；北部受環流東風影響，有間歇強風雨勢；中南和澎湖要留意沿海風大，今晚開始雨勢增強；馬祖則要留意強風和間歇雨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／太魯閣失聯夫妻找到了
LIVE／強颱康芮登陸　氣象署最新說明
「千棵香蕉樹」倒一片！　蕉農欲哭無淚
快訊／車頭遭砸全扁！　副駕女慘死
快訊／清理倒塌路樹　北市公園處2員工遭砸送醫
快訊／永和5樓高樹木被吹倒！　壓毀2小客車
快訊／康芮颱風13：40登陸了
台中12級強風！　號誌桿瞬間折斷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

給朋友載要坐哪裡？　網：去後座就翻臉！

LIVE／強颱康芮登陸　氣象署最新說明

從7月延到現在　手術日期改3次「剛好都遇碰上颱風」！釣一票苦主

快訊／氣象署：強颱康芮13:40登陸台東縣成功鎮

旅客控搭車「被來路不明的針刺到」　高鐵：調查釐清中

捕捉「康芮將登陸」1縣市出現陽光　天氣粉專：準備進入颱風眼

新北宜花44條土石流紅色警戒　2縣市留意大規模崩塌

如果公司給雙倍薪水「颱風天願意上班？」　網戰翻：你以為呢

康芮「最新實際測得風力」排行曝！粉專：3地區小心17級↑風勢

康芮肆虐「各縣市風雨回報」　一票喊恐怖！這些人卻曝：沒啥風雨

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蔣萬安8點公布是否停班課　「太晚宣布會害市民困擾」

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

警戒提升！「巨砲康芮」來襲　氣象署：若眼牆置換成功會更強

【世界大賽】洋基球迷搶球！干擾 #貝茲 接殺被趕出場

給朋友載要坐哪裡？　網：去後座就翻臉！

LIVE／強颱康芮登陸　氣象署最新說明

從7月延到現在　手術日期改3次「剛好都遇碰上颱風」！釣一票苦主

快訊／氣象署：強颱康芮13:40登陸台東縣成功鎮

旅客控搭車「被來路不明的針刺到」　高鐵：調查釐清中

捕捉「康芮將登陸」1縣市出現陽光　天氣粉專：準備進入颱風眼

新北宜花44條土石流紅色警戒　2縣市留意大規模崩塌

如果公司給雙倍薪水「颱風天願意上班？」　網戰翻：你以為呢

康芮「最新實際測得風力」排行曝！粉專：3地區小心17級↑風勢

康芮肆虐「各縣市風雨回報」　一票喊恐怖！這些人卻曝：沒啥風雨

給朋友載要坐哪裡？　網：去後座就翻臉！

王彩樺出道30年破尺度了！　演AV女優激戰小鮮肉「導演還是女婿」

路面積水！桃園員本里長清淤摔進水溝內出血　緊急送醫

快訊／捷克籍夫妻找到了！　太管處取得聯繫：山區「就地避難」

慧榮科技Q3營收、毛利雙成長　看好PCIe Gen5帶動下一波成長動能

康芮強襲！雲林尚有3000戶停電　台電動員200人應變搶救

快訊／颱風天緝捕毒販！高雄街頭3警車夾擊　搜出喪屍煙彈

猛轟44分創轉隊後新高　唐斯率尼克逆轉擊敗熱火奪勝

5分領先到逆轉吞敗　洋基主帥心碎：這將永遠刺痛我的心

《那道光》獲哥譚獎雙料提名！是枝裕和讚賞「非常喜歡」

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

生活熱門新聞

快訊／明上午22縣市全都續達停班課標準！最新風雨預報出爐

快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

康芮登陸後　風雨快速加大地區曝

捕捉「康芮將登陸」1縣市出現陽光！準備進入颱風眼

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

康芮「眼牆置換失敗」未達二次巔峰

康芮風雨最強時刻來了　「今天千萬別出門」

質疑胡婉玲接任社長　中央社董事朱宥勳宣布請辭

直球對決康芮「空中搖了3分鐘」華航驚險降落　畫面曝

快訊／國家警報響！　康芮大雷雨轟2縣市

康芮強風吹破合歡山紀錄！　現場影像曝光

快訊／康芮「快速登陸」再放慢　最新動向曝

即／高雄10月狂放5天颱風假　陳其邁說話了

更多熱門

相關新聞

強颱康芮狂風摧殘！台東「千棵香蕉樹」倒一片

強颱康芮狂風摧殘！台東「千棵香蕉樹」倒一片

強烈颱風康芮今(31日)下午1時40分於台東縣成功鎮登陸，台東、花蓮地區首當其衝，瞬間猛烈暴風破壞性十足，台東市區附近一處香蕉園遭瞬間陣風強襲，幾乎整片全倒，上千棵香蕉樹攔腰折斷。蕉農無奈透露，原本再過幾個禮拜就能採收，如今遇上康芮肆虐，現在全倒血本無歸、欲哭無淚。

從7月延到現在！手術日期改3次「剛好都碰上颱風」

從7月延到現在！手術日期改3次「剛好都碰上颱風」

即／北市公園處2員工清理路樹　遭狠砸躺地送醫

即／北市公園處2員工清理路樹　遭狠砸躺地送醫

康芮風強雨大　花蓮市多處淹水預警性封路

康芮風強雨大　花蓮市多處淹水預警性封路

強颱康芮釀強風豪雨！　新北發布19條紅黃土石流警戒、疏散1204人

強颱康芮釀強風豪雨！　新北發布19條紅黃土石流警戒、疏散1204人

關鍵字：

康芮颱風天氣氣象氣象署登陸

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明上午22縣市全都續達停班課標準！最新風雨預報出爐

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知是誰

快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

康芮登陸後　風雨快速加大地區曝

道奇史詩級逆轉洋基！大谷圓夢奪冠

捕捉「康芮將登陸」1縣市出現陽光！準備進入颱風眼

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

5歲兒弄掉冰！吳奇隆1暖舉驚呆眾人

康芮「眼牆置換失敗」未達二次巔峰

康芮風雨最強時刻來了　「今天千萬別出門」

質疑胡婉玲接任社長　中央社董事朱宥勳宣布請辭

女大生遇死劫畫面曝　姊姊悲痛連夜帶她回家

北捷將協調「今晚劉德華演唱會取消」

直球對決康芮「空中搖了3分鐘」華航驚險降落　畫面曝

更多

最夯影音

更多

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面