快訊／氣象署：強颱康芮13:40登陸台東縣成功鎮

▲康芮颱風中心登陸台東成功鎮。（圖／翻攝氣象署網站）

記者李姿慧／台北報導

氣象署表示，強烈颱風康芮今（31日）下午1時40分在台東縣成功鎮登陸，成為史上首個10月下旬登陸強颱，台東及南花蓮要嚴防破壞性15級以上猛烈暴風，全台已出現明顯風勢和雨勢，除北部、東半部降雨持續，花蓮、宜蘭和台東山區出現超大豪雨，東半部平地也有大豪雨。

康芮颱風登陸了，將帶來破壞性強風及豪雨，氣象署表示，今年第21號康芮颱風於今天下午1時40分在台東縣成功鎮登陸。

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氣象署預報員朱美霖指出，北部、東半部降雨將持續今天一整天，宜蘭山區、花蓮和台東山區今有超大豪雨，東半部平地有大豪雨，高雄和屏東山區也有大豪雨，西半部山區隨颱風接近，雨量會增大，南部山區隨今下半天和晚間開始降雨增多，今晚隨颱風風場轉變，中南部降雨轉多，周五清晨中南部平地也有明顯降雨，留意短延時強降雨

朱美霖說，蘭嶼、綠島受颱風近中心風力影響，要留意風強雨大；花蓮、台東除留意強風影響外，山區嚴防連續豪雨、平地也會受環流影響；宜蘭雨帶則將帶來強勁風雨，山區留意超大豪雨；北部受環流東風影響，有間歇強風雨勢；中南和澎湖要留意沿海風大，今晚開始雨勢增強；馬祖則要留意強風和間歇雨。