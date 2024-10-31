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從7月延到現在　手術日期改3次「剛好都遇碰上颱風」！釣一票苦主

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲每次手術都遇到颱風攪局。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

康芮颱風今（31）日距離台灣最接近，預計午後從花東登陸，今日全台22縣市停止上班上課一天，有醫療業的網友指出，有病患要做植牙手術，無奈遇到颱風假只好延期了，更崩潰的，該病患原本是7月要動手術，但碰上凱米颱風攪亂只好延期，之後又碰到山陀兒再延期，現在又碰到康芮，已經改了第三次。

原PO昨日在Threads發文，「希望明天不要放颱風假」，有病患31日要做植牙手術，如果政府宣布放颱風假診所會休診，但該病患其實7月就已經安排好手術，但因為碰到凱米颱風延期了，結果延期後又遇到山陀兒，「從凱米改到山陀兒了，再改，他就參與了今年所有颱風了」。

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康芮颱風來勢洶洶，今日全台22縣市停班停課一天，原PO見狀傻眼直呼「他真的要參與今年所有颱風了」。

貼文曝光，網友直呼根本是天選之人，「請他先去買樂透好嗎，比如三次的手術日期，就6碼了，特別號選3」、「恭喜他參與了今年所有的颱風」、「抱歉，好像不應該笑，但我嘴角忍不住」、「這什麼天選之人，老天就是不給開刀，會不會再放就好了」、「集滿三個颱風換主治醫師簽名照一張」。

還有網友分享，碰到颱風不斷改期的經歷，「有個當事人開庭都遇到颱風，上次是山坨兒這次是康芮」、「我們也有一個上次颱風改期，改到明天又遇颱風，醫師跟我說患者可以去買樂透了」、「我應徵一個工作，筆試遇到山陀兒改期，口試遇到康芮又改期」、「我已經兩次回診都被颱風搞」。

貼文獲原PO授權。

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