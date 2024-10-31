加薩救護員載運死者　染血白布一掀「驚覺是母親」崩潰痛哭

▲加薩救援人員載運死者，白布掀開一看竟是母親。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列30日持續空襲加薩中部造成3人死亡、10人受傷，當地巴勒斯坦救援人員到場載運死者，然而到醫院掀開血跡斑斑白布準備進行最後生命跡象檢查的那一刻，這才發現躺在擔架上的人就是他的母親，當場哭到崩潰。

美聯社報導，以軍鎖定加薩中部馬加齊（Maghazi）難民營一輛汽車發動攻擊，車上2名男性以及當時站在附近的61歲女子薩米拉（Samira Bardini）死亡。相關單位事後動員救護車載運死者，死者遺體裹著沾著血跡的白色床單，沿路顛簸2公里送至艾格撒烈士醫院，救援人員巴迪尼（Abed Bardini）就在車上。

然而巴迪尼不知道的是，眼前這具遺體就是他的母親薩米拉。在救護車抵達醫院，巴迪尼以熟練專業精神把擔架挪下來，穿越醫院庭院，醫護工作人員掀開床單檢查死者生命跡象，直到這一刻巴迪尼才驚覺母親過世，「她是我的母親！我不知道是她」，當場崩潰痛哭。

▲巴迪尼事後坐在太平間母親遺體旁邊，用手撐著頭，同事則在一旁安慰。（圖／達志影像／美聯社）

巴迪尼事後坐在太平間母親遺體旁邊，用手撐著頭，同事則在一旁安慰。一行人在停車場舉行葬禮祈禱，由巴迪尼親手把母親遺體抬上救護車，進行後續埋葬事宜。

以軍並未針對這起攻擊事件發表評論，但稱對加薩巴勒斯坦武裝份子發動精確打擊，試著避免傷及平民。只不過攻擊行動經常造成婦女孩童喪命。

2023年10月7日，哈瑪斯攻入以色列造成約1200人死亡、綁架約250人，引爆以哈戰火。依據巴勒斯坦衛生當局數據，以色列的反擊行動已奪走超過4.3萬條人命；依據加薩衛生部30日的說法，過去24小時有102人死亡。