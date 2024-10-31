「雙眼康芮」更肥猛穿6地區！17級破壞強風警報　風只會越來越強

▲康芮雙眼牆結構清晰可見，颱風強度非常強。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

中央氣象署持續發布第21號強烈颱風「康芮」海陸警報，並擴大至台灣各地、金馬澎都納入陸警範圍，氣象署科長林伯東指出，康芮目前中心位在鵝鑾鼻東南東方約260公里海面上，以時速約20公里速度，向西北、朝台灣靠近，暴風圈已於昨（30日）晚9時觸陸東南部、恆春半島，10級暴風半徑過去幾小時擴大來到150公里，目前颱風「雙眼牆結構紮實」非常強、且正在接近，各地風雨持續增大，有破壞性強風，提醒民眾躲進室內、遠離門窗。

風力觀測部分，林伯東指出，昨天截至23時，最大陣風強風出現在沿海，尤其西半部地區雲林以北、台東恆春半島，另外，花蓮以及台中南投交界山區也有出現較大風力，其中蘭嶼已經來到17級以上，綠島12級，澎湖11級，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風。

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「未來風力只會越來越強」，林伯東示警，今天(31日）風力逐漸增強，今晚各地風力不只沿海，西半部內陸地區出現11級以上強陣風，尤其颱風中心通過部分，花東沿海，以及未來可能通過的地方彰化、雲林、嘉義、台南，因靠近颱風中心有將近14級強陣風。

降雨部分，雷達迴波圖可見，目前康芮的主要雲系正在影響台灣，最紮實的雲系在東半部外海，但因颱風中心非常紮實，有雙眼牆結構，可見正處在非常強的狀態中，由於颱風正在移入當中，未來幾小時各地風雨增強，東半部降雨持續增大，宜花、大台北山區有短延時豪大雨，今天是影響最劇烈時候。

▼康芮陸警再擴大，全台各地全部納入。



氣象署預報，康芮颱風中心將在今天中午至傍晚在花東附近登陸，隨著颱風中心接近影響，花東地區需特別留意眼牆上的強風豪雨，東半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，入夜後，隨著颱風中心穿越中央山脈後，中南部地區雨勢也轉為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率。

【22:05豪雨特報】

超大豪雨區域：宜蘭縣山區、花蓮縣山區

大豪雨區域：宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

豪雨區域：基隆北海岸、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區

大雨區域：台北市、桃園市、恆春半島、蘭嶼綠島

【22:10陸上強風】

颱風影響，台東地區及蘭嶼、綠島、澎湖將有14級以上強陣風，新北至高雄及花蓮地區、宜蘭及屏東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風，基隆、台北、南投、嘉義市、金門也有9至10級強陣風。

根據氣象署觀測，29日0時至31日0時出現較大雨量，最高落在台北市擎天崗達到442.5毫米，其次包含宜蘭縣鴛鴦湖373.5、新北市泰平220.5毫米；較大陣風區域則是蘭嶼已經出現17級以上陣風，東吉島則有11級、成功10級。