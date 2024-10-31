總預算列週五院會議程　綠營拚付委憂藍白留伏筆

▲行政院長卓榮泰週五將赴立法院會報告總預算。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

明年度中央總預算卡關一個多月，終於露出曙光。在立法院長韓國瑜多次協商下，朝野同意週五邀請行政院長卓榮泰率各部會相關官員列席報告，而在日前程序委員會上，藍白也依協商結論，未再阻擋總預算案排入院會報告事項。不過，由於在野黨未同意卓榮泰詢答完後不會提復議，也讓民進黨團憂心「只前進半步」，藍白預留伏筆，到時恐又出招。

總預算朝野僵持不下，卓榮泰託韓國瑜居中協調後進行和解飯，當下雖未有結論，但各方都有共識盡速化解困局，韓國瑜也承諾召集黨團協商，經歷了三次會議，藍綠白終於達成共識，將於11月1日及11月5日邀請行政院長卓榮泰率各部會相關官員列席報告。按照往例，預算會期編列預算，審查期程協商完後，各黨也會同意行政院長詢答完成後交付審查，不會提復議，但這次結論未將此段文字列入。

民進黨團幹事長吳思瑤便坦言，總預算目前只前進了半步，確實擔憂藍白預留了伏筆，要在卓榮泰報告、詢答完後提出復議阻擋，至於是不是能夠順利付委審查的期程，可能要在下週二來看看，民進黨團方面則會準備好提案，讓總預算交付審查，實踐委員會中心主義，讓委員會可以專業的審查預算。

總預算僵局主因，即是針對「禁伐補償」藍綠白各有堅持。《原住民禁伐補償條例》的訂定，是為補償原住民族為配合國家發展而遭限制其土地的利用，立法院上個會期修法三讀通過增加補償金額，明定原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整。

該法案修法之初便惹來質疑是「肉桶法案」，審查過程也引來質疑，且侵犯行政院編列預算之權，違反《憲法》70條和大法官釋字391號，也違反立法院2019年制訂的《財政紀律法》，但最終仍三讀通過。

無黨籍原住民立委高金素梅不滿《原住民禁伐補償條例》修正通過後中央卻未編足相關預算，藍白以此為由阻擋總預算案。雖總預算卡關，但為維護行政權，卓榮泰也多次說明，禁伐補償從3萬到6萬，這種100％的調幅，在任何實際政策補貼政策中都少見，行政院送進立法院的，是以評估財政狀況後可增加至4萬的預算去編，至於剩下有不足的部分，就要由原民會做內部調節，否則此例一開，其他部會都藉立法來增加預算，往後將無法控制。

面對在野質疑禁伐補償發不出來，原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur也曾表示，過去這部分的財源，都是以公務預算及基金共同支付，但仍遭質疑適法性問題。