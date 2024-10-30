颱風來襲「高雄哪區最不會淹？」　在地人狂推1區：沒遇過

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

強颱康芮直撲台灣，各地嚴陣以待。臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」昨就發文討論，當颱風來襲時，高雄哪區最不會淹水？話題掀起熱議，其中「苓雅區」票數最多，不少在地人直言，「從小到大還沒淹水過。」

「高雄點Kaohsiungtien」昨發文表示，近幾次颱風襲高雄，大家都被淹怕了，「你認為高雄住哪區最頂？哪區最不會淹？」

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其中，票數最多的是「苓雅區」，許多居民表示，「苓雅寮首選」、「前鎮區很少在淹水」、「苓雅區。小時候有淹一次，後來修完水溝，就再沒淹了」、「市政府附近肯定不會淹，苓雅區」、「沒錯...我家苓雅區，歷年來沒淹過水」、「+1，文化中心附近，至少40年我沒見證過淹水」、「非苓雅不可了，住了20幾年，基本沒遇過淹水，我們公寓地下室從沒淹水過」。

▲「苓雅區」、「鳳山區五甲」被許多人點名。（圖／翻攝自臉書／高雄點Kaohsiungtien）

當然，其他區的網友也湧入留言，「小港大坪頂，很有靈氣的地方」、「鳳山五甲，歡迎大家」、「我從出生就住五甲，我印象中沒有淹過水」、「柴山，大坪頂不會淹」、「小港大坪頂沒再輸的」、「鳳山五甲啊！如果那邊也淹水，應該全高雄都在水裡了」、「小港機場附近一帶，幾乎都不會淹」。

還有苦主搖頭嘆，「蚵仔寮不會淹，直接變海」、「夢時代附近很會淹」、「上個月的災情還沒整理好啊」、「三民淹到怕」。