嘉義市明天是否停班課　黃敏惠：視今晚7點、9點風雨預測決定

▲強颱康芮直撲，黃敏惠召開整備會議。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

強颱康芮直撲台灣，中央氣象署今(30)晨發布海上陸上颱風警報，嘉義市政府總動員進行各項防颱整備，市長黃敏惠上午前往嘉義市災害應變中心召開整備會議，聽取颱風動態預報分析，以及市府各局處、經濟部水利署第五河川分署、台電、台水、中華電信與軍方等相關單位整備情形。黃敏惠強調，面對颱風，市府團隊嚴陣以待、強化整備，也請市民朋友以嘉義市政府官方網站、官方line及官方臉書公告消息為主，以利正確訊息的傳遞。

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黃敏惠表示，據最新氣象署分析，康芮現已增強為強颱，暴風圈半徑維持300公里，今日上午也接獲經濟部水利署長賴建信來電，提到本次颱風結構完整、移動速度相當快，可能對嘉義市造成影響。面對時隔57年，台灣再次遭遇的秋颱，市府持續關注颱風動態，跨局處合作以「料敵從寬 禦敵從嚴」思維強化防颱整備，守護市民生命財產安全。黃敏惠也提到，市府將視今晚7時、9時風雨預測，決定明日上班、上課相關訊息，請市民朋友以市府官網、嘉義市政府官方line帳號以及「 勇媽阿惠 - 黃敏惠」臉書的公告消息為準，確認正確訊息。

為因應康芮颱風在明後兩日可能造成的影響，黃敏惠市長籲請市民朋友務必留意颱風動態，提早儲備食物、水、電池、手電筒等生活物資，減少不必要的外出，尤其勿前往蘭潭後山、溪邊，以降低山域意外事故的發生，遵守警戒線等相關規定。此外，希望市民朋友配合清除住家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，以維持排水暢通。

黃敏惠責成市府團隊及各個協力單位，隨時掌握颱風動態及確保應變能量充足，易淹水及低窪地區要加強排水溝巡查以及路樹修剪；各建築工地加強施工中建築工地鷹架及圍籬補強、防護措施；並提醍颱風期間不宜使用起重或吊高設備作業，避免強風豪雨致物品、機具掉落造成損害，也要加強廣告招牌安全巡查，並關懷執行災害搶救人員應注意自身安全。

市府工務處表示，目前已完成31台移動式抽水機整備工作，25台完成佈署在低漥或易淹水地區，6台可隨時機動調度支援；湖內、後湖2處抽水站、5處車行與7處人行地下道機房抽水設備也已完成功能測試正常；部分沙包已送達東、西區公所共9處聯合里場所，供市民就近取用，另後湖抽水站尚備有1508包沙包，防汛倉庫備有1000包太空包，可再提供索取或運送至各領取地點。

市府交通處公告，颱風來襲，為避免低窪地區水位暴漲影響用路人停車安全，八掌溪左岸軍輝橋上游-道將圳後庄提防水防道路（親水路）、八掌溪（軍輝橋下游）左岸軍輝護岸及後庄分洪堤防水防道路、及番仔溝公園水防道路（周圍），合計三處之路邊停車格位自113年10月31日8時起至113年11月1日22時止禁止車輛進入停放(視交通部中央氣象署所發布陸上颱風警報警戒範圍、期間等調整或延長管制)。

市府團隊提醒市民如發現路面有障礙物等任何危險災情，可通報里辦公處或市府單位，或打1999便民服務專線，利於迅速派工處理。多一分準備，少一分災害，建議可下載愛嘉義APP隨時掌握防災資訊，確實做好防颱應變措施，市府將持續密切關注颱風動態，共同守護市民的生命財產安全。