　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台禁「黃飛紅花生」輸入　國台辦諷政治操弄：小花生米都容不下

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2024.10.30） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸人氣零食「黃飛紅花生」在台灣也頗受歡迎，日前經濟部宣布禁止該產品輸入，若在網路或市面上販賣，將進行查處罰款，返台旅客每人限帶1公斤以內且禁止轉售。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（30）日諷刺，民進黨禁止這款花生原因是因為產品來自大陸，這就是政治操弄，「連小小花生米都容不下」。

朱鳳蓮指出，多年來我們秉持兩岸一家親的理念，採取措施幫助台灣的農產品進入大陸市場，協助台企才能拓展大陸的內銷市場。台灣農民朋友獲得了實實在在的好處。

朱鳳蓮痛批，反觀民進黨當局頑固堅持台獨立場，不斷進行某種挑釁，升高兩岸民意對抗，妨礙兩岸阻礙兩岸交流合作，至今仍然單方面限制大陸1000多項農產品屬於台灣，不僅阻礙兩岸農產品貿易的正常進行，也嚴重損害兩岸同胞利益，不得人心。

朱鳳蓮表示，民進黨當局大張旗鼓禁止輸入，嚴格限購這款花生，「根本的原因是它是產自大陸，可見民進黨當局一味的進行政治操弄，已經到了連小小的花生米都容不下的地步。」

▲▼ 黃飛紅花生被禁 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸零食「 黃飛紅花生」被禁，依然受到台灣民眾喜愛  。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮指出，隨著兩岸交流的不斷擴大，越來越多的大陸休閒飲食受到台灣民眾的關注和喜愛的，無論是辣花生、螺螄粉還是魔芋爽、鮮花餅，都在台灣掀起一波又一波的零食熱，我們將持續的努力，不斷的豐富台灣民眾的零食箱，品種更多樣，口味更多元。

朱鳳蓮繼續說，「大陸網友也可以給台灣的朋友們多推薦幾款好吃的零食，我們也歡迎更多台灣同胞來大陸走走看看，打卡更多的美食地圖，去發現更多的地方特色美食，地方特色零食。」

日前台灣方面禁止「黃飛紅花生」輸入，我經濟部強調，大陸製螺螄粉或是在台小有名氣的「黃飛紅麻辣花生」，從來沒有准許進口，至於最近很夯的「魔芋爽」也是原則禁止，已經發函請無店面公會留意。

經濟部指出，兩岸交流與貨品貿易相關規範明定在兩岸人民關係條例和兩岸貿易許可辦法當中，大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，都屬於未准許項目，螺螄粉也是這樣；經濟部是考量國內產製情形以及保護國內業者，以免造成市場替代及排擠作用，形成不公平競爭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中獎名單好多victor！網見Gmail「1設計」懂了　他喊
快訊／再轟3分砲！　洋基10比4領先道奇
陳美鳳拿敬老卡搭捷運遭攔下！　站務員質疑：也太年輕
日氣象廳警告：康芮將升最高等級「猛烈颱風」
快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐
快訊／與死神搏鬥8個月　彰化小妹妹昨夜不治
康芮變成「黑色甜甜圈」！　驚人衛星照曝光
快訊／威爾斯陽春砲拉開比數　洋基6比4道奇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

談「九二共識」重要性　國台辦：界定兩岸同屬一中，非國與國關係

台禁「黃飛紅花生」輸入　國台辦諷政治操弄：小花生米都容不下

答不出民眾問題！　陸地方規劃副局長躲廁所跳窗逃走

神舟十九號成功發射　帶果蠅上太空進行生命科學實驗

正妹推白板搭電梯「1角度困死自己」　被笑顏值點滿智商沒選

11歲小六生「裸聊」41歲直播主！她色誘賺抖內5萬...本尊曝光

中國要求中央機關　應帶頭使用國產新能源汽車

107歲老人額頭長角！網驚呼「是長壽角」　醫揭真相：這是病

工作至上！主管群組喊話「家裡死人先臭著」遭炎上　當事人道歉了

野豬闖鐵軌撞火車！25歲機械師下車檢查「慘被對向火車撞亡」

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

殷瑋回應颱風假。

駕訓班車擦撞超線車誰錯？　三寶馬路車禍網熱議

許瑋甯被疑有孕　「邱澤只誇很漂亮」

轎車打右轉燈沒注意到？　女騎士見空隙秒加速撞上

談「九二共識」重要性　國台辦：界定兩岸同屬一中，非國與國關係

台禁「黃飛紅花生」輸入　國台辦諷政治操弄：小花生米都容不下

答不出民眾問題！　陸地方規劃副局長躲廁所跳窗逃走

神舟十九號成功發射　帶果蠅上太空進行生命科學實驗

正妹推白板搭電梯「1角度困死自己」　被笑顏值點滿智商沒選

11歲小六生「裸聊」41歲直播主！她色誘賺抖內5萬...本尊曝光

中國要求中央機關　應帶頭使用國產新能源汽車

107歲老人額頭長角！網驚呼「是長壽角」　醫揭真相：這是病

工作至上！主管群組喊話「家裡死人先臭著」遭炎上　當事人道歉了

野豬闖鐵軌撞火車！25歲機械師下車檢查「慘被對向火車撞亡」

快訊／康芮颱風來襲！阿里山森林遊樂區休園　林鐵停駛3天

約基奇29分超級大三元加衛少大復活　金塊OT險勝籃網

北北基桃維持晚間8點宣布是否上班上課　侯友宜親揭原因

女會計通姦董座生子！和正宮同住14年還晉身董事　爭產鬧翻挨告

女打電話到警局「訂臘腸披薩」　員警趕到目睹她被男子壓地性侵

湖人「曾血栓」7呎新援獲准參賽　洛城最可能得到爵士長人？

不斷更新／托雷斯8局3分砲重傷害、賈吉適時安　洋基11比4道奇

日本環球影城最新任天堂「咚奇剛國度」將開幕　跨年26小時無限玩

朱芯儀掛急診！一照胃鏡驚「整組都壞掉了」醫示警2習慣：很不好

談「九二共識」重要性　國台辦：界定兩岸同屬一中，非國與國關係

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

107歲老人額頭長出「長壽角」？　醫揭真相：這是病

11歲小六生「裸聊」41歲直播主！本尊曝光

主管群組喊話「家裡死人先臭著」遭炎上　親自道歉了

正妹推白板搭電梯「1角度困死自己」　被笑顏值點滿智商沒選

中國首富換人！ 41歲張一鳴財富增加1050億元人民幣首登頂

16歲少女遭同學爸「性侵3次」！宿舍產子才曝光

中國要求中央機關　帶頭使用國產電動車

野豬撞火車！他下車檢查也遭火車撞亡

35歲網紅喝醉死亡　妻子在靈堂哭暈

47歲女長期腹痛…竟是3年前手術紗布留體內

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

台禁止「黃飛紅花生」輸入　國台辦諷

陸「探墓鑒寶」內容存歪風 兩部門提專項整治要求平台負起責任

直擊！北京鼎泰豐團隊交接破局　

更多熱門

相關新聞

陸人氣零食「黃飛紅花生」禁輸入　網購恐觸法

陸人氣零食「黃飛紅花生」禁輸入　網購恐觸法

大陸製零食「黃飛紅花生」擁有相當高的人氣，不過財政部關務署高雄關16日表示，這款零食並未開放進口，也無專案核准案件，民眾切勿跨境購買、販賣，以免觸法受罰。

關鍵字：

黃飛紅花生

讀者迴響

熱門新聞

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

快訊／明放颱風假？　氣象署說話了

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

曾被諷「陪睡換獨家」　美女記者秘戀名嘴直擊

快訊／康芮05：30發陸警　首波警戒區曝

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

機車停身旁　彰化嬤「跌坐灌溉溝」無呼吸心跳

康芮暴風圈估深夜觸陸　恐「全台陸警」明後最劇

台中明天是否放颱風假　盧秀燕回應了

托雷斯3分砲重傷害　洋基11比4道奇

LIVE／康芮「颱風眼緊縮」明挑戰巔峰

雲端發票抽獎發生百億年一見奇蹟　百萬網紅PO機率

康芮變強颱！　全台風雨最大時間曝

更多

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面