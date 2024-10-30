台禁「黃飛紅花生」輸入　國台辦諷政治操弄：小花生米都容不下

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸人氣零食「黃飛紅花生」在台灣也頗受歡迎，日前經濟部宣布禁止該產品輸入，若在網路或市面上販賣，將進行查處罰款，返台旅客每人限帶1公斤以內且禁止轉售。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（30）日諷刺，民進黨禁止這款花生原因是因為產品來自大陸，這就是政治操弄，「連小小花生米都容不下」。

朱鳳蓮指出，多年來我們秉持兩岸一家親的理念，採取措施幫助台灣的農產品進入大陸市場，協助台企才能拓展大陸的內銷市場。台灣農民朋友獲得了實實在在的好處。

朱鳳蓮痛批，反觀民進黨當局頑固堅持台獨立場，不斷進行某種挑釁，升高兩岸民意對抗，妨礙兩岸阻礙兩岸交流合作，至今仍然單方面限制大陸1000多項農產品屬於台灣，不僅阻礙兩岸農產品貿易的正常進行，也嚴重損害兩岸同胞利益，不得人心。

朱鳳蓮表示，民進黨當局大張旗鼓禁止輸入，嚴格限購這款花生，「根本的原因是它是產自大陸，可見民進黨當局一味的進行政治操弄，已經到了連小小的花生米都容不下的地步。」

▲大陸零食「 黃飛紅花生」被禁，依然受到台灣民眾喜愛 。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮指出，隨著兩岸交流的不斷擴大，越來越多的大陸休閒飲食受到台灣民眾的關注和喜愛的，無論是辣花生、螺螄粉還是魔芋爽、鮮花餅，都在台灣掀起一波又一波的零食熱，我們將持續的努力，不斷的豐富台灣民眾的零食箱，品種更多樣，口味更多元。

朱鳳蓮繼續說，「大陸網友也可以給台灣的朋友們多推薦幾款好吃的零食，我們也歡迎更多台灣同胞來大陸走走看看，打卡更多的美食地圖，去發現更多的地方特色美食，地方特色零食。」

日前台灣方面禁止「黃飛紅花生」輸入，我經濟部強調，大陸製螺螄粉或是在台小有名氣的「黃飛紅麻辣花生」，從來沒有准許進口，至於最近很夯的「魔芋爽」也是原則禁止，已經發函請無店面公會留意。

經濟部指出，兩岸交流與貨品貿易相關規範明定在兩岸人民關係條例和兩岸貿易許可辦法當中，大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，都屬於未准許項目，螺螄粉也是這樣；經濟部是考量國內產製情形以及保護國內業者，以免造成市場替代及排擠作用，形成不公平競爭。