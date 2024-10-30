西索米辣妹樂隊幫慶生！嘉義文化夜市奇景　網友笑：搞得像出殯

記者翁伊森／嘉義報導

網友lifedaily.23在社群軟體Threads上發文，提及自己在嘉義市文化夜市看到有趣的慶生趴，壽星被朋友拱坐在文化路夜市路上，身旁還有朋友舉著女孩的人像牌，甚至還有女子吹奏樂隊幫她伴奏，場面相當熱鬧，也吸引不少人圍觀。

▲女孩慶生被請到人來人往的文化夜市，朋友請來西索米女子樂隊演奏 。（圖／日常甘草芭樂提供）

發文隨後被網友看到，大家除了恭喜壽星生日快樂，也有人留言「生日搞到好像出殯」、「明年弄一台舞台車」、「差點沒把壽星送走」、「這個比前面的吵死人卡啦ok 還要有創意」、「這是我最想要的生日禮物」、「好讚喔哈哈哈哈哈」、「我們昨天太早辦了 應該今天辦警察去指揮交通的」。

▲女孩開心慶生，朋友在文化夜市舉牌祝福她。（圖／日常甘草芭樂提供）

網友lifedaily.23接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，慶生趴大約發生在29日晚間19時許，年輕女孩坐在人來人往的文化路，一旁還有頗具鄉土味的5至6人女子樂團及友人幫她舉牌慶生，只見影片中一位穿短裙手持指揮棒的辣妹，率領女子薩克斯風手，邊吹奏還要變換隊型，一旁還有女孩的朋友高舉看板，上面寫著「熱烈慶祝宜君」、「有錢有勢有前程」，「順風順水順男人」，熱鬧慶生的場面讓大家都覺得新鮮有趣而頻頻圍觀。

南部常見的女子薩克斯風，大多出團慶祝神明遶境，也有喪事場的演出，團員服裝會隨場合做變換，一般大多都是喜氣洋洋的紅色，藉由帶頭的女團長手持指揮棒，手部不斷揮動，團員同步吹奏樂器邊變換隊型，大多演奏台灣流行歌曲，鄉土味濃，近年甚至有人表演流行國語歌曲，娛樂性十足。