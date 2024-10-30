　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

11歲小六生「裸聊」41歲直播主！她色誘賺抖內5萬...本尊曝光

一名11歲的小學六年級男童偷偷上網與一名女直播主進行「裸聊」。（翻攝自微博、Pixabay）

▲小學六年級男童偷偷上網與一名女直播主進行「裸聊」。（翻攝自微博、Pixabay）

圖文／鏡週刊

大陸廣東省佛山寺一名11歲的小學六年級男童，去年暑假晚上不睡覺，偷偷上網與一名女直播主進行「裸聊」，男童還闊氣的抖內了對方人民幣1萬多元（約台幣5萬元），事後被爸爸發現全案才曝光。

根據陸媒《錦觀新聞》報導，就讀國小六年級的男童，暑假作息大亂，事後爸爸還發現兒子深夜偷偷利用外婆的微信帳號，登入直播平台儲值，並與一名網路女主播進行裸聊，讓父親嚇得報警。

對此，當地警方調查後，才知道與小六生裸聊的周姓女直播主，現年41歲還是個二寶媽，利用情色言語與動作誘惑，讓小六生抖內換取她慢慢脫掉身上的衣物。

女主播周某因引誘未成年人裸聊被判囚。（翻攝自微博）

▲女主播周某因引誘未成年人裸聊被判囚。（翻攝自微博）

即便周女事後聲稱，只是當網路女主播賺點錢補貼家用，沒有想到會觸法，但周女最終仍被依引誘未滿14歲未成年人進行裸聊，暴露身體隱私部位，構成猥褻兒童罪，遭判處3年徒刑。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
正妹Coser萬聖節扮魅魔　傻眼「淫紋」除不掉！糗照破千萬觀看
威力彩6.31億頭獎台南一人獨得　彩券行公開2好運祕訣
「愛偷吃的人」標準長相曝光　專家秀AI生成照：男性外遇更坦誠

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／康芮「颱風眼緊縮」明挑戰巔峰！　南台灣100%暴風
琳妲解放比基尼「前後都挖空」！　一轉身激辣身材全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

11歲小六生「裸聊」41歲直播主！她色誘賺抖內5萬...本尊曝光

中國要求中央機關　應帶頭使用國產新能源汽車

107歲老人額頭長角！網驚呼「是長壽角」　醫揭真相：這是病

工作至上！主管群組喊話「家裡死人先臭著」遭炎上　當事人道歉了

野豬闖鐵軌撞火車！25歲機械師下車檢查「慘被對向火車撞亡」

3年前手術紗布留體內！　47歲女長期腹痛…致輸卵管被切除

A股震盪下行收跌！　創業板指跌2.32%…銀行股逆市上漲

挽救低生育率！　陸官方打「婚生養教」綜合概念組合拳

20年前只是街邊小商店！　胖東來2024銷售收入將破150億人民幣

16歲少女遭同學爸「性侵3次」！「懷孕不敢說」宿舍產子才曝光

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

殷瑋回應颱風假。

駕訓班車擦撞超線車誰錯？　三寶馬路車禍網熱議

許瑋甯被疑有孕　「邱澤只誇很漂亮」

九孔賓士大G火燒車！急拿滅火器自救　滿臉驚慌畫面曝

11歲小六生「裸聊」41歲直播主！她色誘賺抖內5萬...本尊曝光

中國要求中央機關　應帶頭使用國產新能源汽車

107歲老人額頭長角！網驚呼「是長壽角」　醫揭真相：這是病

工作至上！主管群組喊話「家裡死人先臭著」遭炎上　當事人道歉了

野豬闖鐵軌撞火車！25歲機械師下車檢查「慘被對向火車撞亡」

3年前手術紗布留體內！　47歲女長期腹痛…致輸卵管被切除

A股震盪下行收跌！　創業板指跌2.32%…銀行股逆市上漲

挽救低生育率！　陸官方打「婚生養教」綜合概念組合拳

20年前只是街邊小商店！　胖東來2024銷售收入將破150億人民幣

16歲少女遭同學爸「性侵3次」！「懷孕不敢說」宿舍產子才曝光

她零運動「靠早餐吃2物」甩掉長期脂肪肝　醫生曝背後原因

11歲小六生「裸聊」41歲直播主！她色誘賺抖內5萬...本尊曝光

中國要求中央機關　應帶頭使用國產新能源汽車

路透：中國將發行10兆人民幣債券救經濟　川普若當選還會加碼

107歲老人額頭長角！網驚呼「是長壽角」　醫揭真相：這是病

雙11優惠出爐！三星祭3大優惠「一定要買」、羅技最低6折再加碼送

蘋果Q4營收有望創2年來最大增幅　外界聚焦AI進展

康芮逼近今起風雨漸增！台東2地區停班停課　交通異動一次看

馬斯克預言：世界到2040年將有100億台「人形機器人」

女大生系館喝醉遭性侵！他硬上「代價200萬」　法院再判1年10月

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

大陸熱門新聞

主管群組喊話「家裡死人先臭著」遭炎上　親自道歉了

107歲老人額頭長出「長壽角」？　醫揭真相：這是病

16歲少女遭同學爸「性侵3次」！宿舍產子才曝光

11歲小六生「裸聊」41歲直播主！本尊曝光

中國首富換人！ 41歲張一鳴財富增加1050億元人民幣首登頂

35歲網紅喝醉死亡　妻子在靈堂哭暈

野豬撞火車！他下車檢查也遭火車撞亡

中國要求中央機關　帶頭使用國產電動車

47歲女長期腹痛…竟是3年前手術紗布留體內

直擊！北京鼎泰豐團隊交接破局　

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

奇獸「六不像」現身怒江峽谷「一大一小」結冰公路上「踮腳跑」

胖東來2024年銷售收入將破150億人民幣

LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

機車停身旁　彰化嬤「跌坐灌溉溝」無呼吸心跳

LIVE／康芮「颱風眼緊縮」明挑戰巔峰

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

康芮巨大暴風圈快速變肥　直衝登陸穿尾

雲端發票抽獎發生百億年一見奇蹟　百萬網紅PO機率

雲端發票活動這4人輪流中獎　王鴻薇質疑作假

蘋果官網再度突襲上架！

LIVE／康芮變壯暴風罩全台　最新路徑曝

空服員曝機上別做3件事　過來人秒懂：很丟臉

快訊／雲端發票抽獎重複率過高　財政部深夜5聲明「查證中」

巫苡萱驚爆球隊廁所「遭人偷裝針孔」

台南腐屍「爛到認不出」！殯葬業者看傻：蛆很大隻

即／不滿女房東罵「幹X娘」　中和男持刀刺死她！

康芮暴風圈罩全台！上次1年3颱登陸已16年前

更多

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面