11歲小六生「裸聊」41歲直播主！她色誘賺抖內5萬...本尊曝光

▲小學六年級男童偷偷上網與一名女直播主進行「裸聊」。（翻攝自微博、Pixabay）

圖文／鏡週刊

大陸廣東省佛山寺一名11歲的小學六年級男童，去年暑假晚上不睡覺，偷偷上網與一名女直播主進行「裸聊」，男童還闊氣的抖內了對方人民幣1萬多元（約台幣5萬元），事後被爸爸發現全案才曝光。

根據陸媒《錦觀新聞》報導，就讀國小六年級的男童，暑假作息大亂，事後爸爸還發現兒子深夜偷偷利用外婆的微信帳號，登入直播平台儲值，並與一名網路女主播進行裸聊，讓父親嚇得報警。

對此，當地警方調查後，才知道與小六生裸聊的周姓女直播主，現年41歲還是個二寶媽，利用情色言語與動作誘惑，讓小六生抖內換取她慢慢脫掉身上的衣物。

▲女主播周某因引誘未成年人裸聊被判囚。（翻攝自微博）

即便周女事後聲稱，只是當網路女主播賺點錢補貼家用，沒有想到會觸法，但周女最終仍被依引誘未滿14歲未成年人進行裸聊，暴露身體隱私部位，構成猥褻兒童罪，遭判處3年徒刑。

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