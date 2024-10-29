陸貨輪「鈺洲啟航」又出事！困野柳外海擱錨待援　17船員一度受困

▲陸籍貨輪「鈺洲啟航」無力前行，擱淺野柳外海，海巡出動救援。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、閔文昱／基隆報導

大陸籍貨輪「鈺洲啟航」日前才傳出，在基隆港西岸20號碼頭撞倒邊緣的一台橋式機，如今又因在野柳外海遭遇風浪，載重過大導致動力不足，無法自力前行，船上的17名船員一度求助無門。在經過無線電通報求援後，相關單位迅速展開協助，目前「鈺洲啟航」已下雙錨於基隆港外5.4浬處，等待拖船拖帶，海巡宜蘭艦則持續在旁戒護，緊盯狀況。

海巡署指出，今（29）日11時許，海巡署第二巡防區指揮部監控海面船舶動態時，發現中國大陸籍「鈺洲啟航」貨輪於野柳岬北北西2.4浬附近滞留，態樣異常，經聯繫基隆港務分公司航管中心獲覆，「鈺」輪因負載三座橋式起重機，且受康芮颱風外圍環流的強勁風力及海流影響，逐漸往野柳岬岸際接近。

經評估，「鈺」輪於野柳岬外0.6浬下雙錨，等候船務代理公司安排拖船前往救助，海巡署同步派遣宜蘭艦及南投艦在現場執行安全戒護任務，因入夜後風雨逐漸增強，經「鈺」輪船長評估後決定棄船，艦隊分署第一海巡隊立即派遣PP-10050艇緊急出港救援船上17名人員，並於晚間9時41分將船員全數救援至巡防艇。

海巡署表示，我國堅守人道立場，善意對待中國大陸人民，堅持在惡劣海象中完成救援，也呼籲漁船及貨輪出海前，應注意氣象資訊，若發生緊急狀況，請儘速撥打「118」服務專線，海巡署將於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。