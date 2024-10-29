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勞動部「壯世代就業獎勵」鼓勵再就業　工作3個月獎勵最高6萬

▲▼ 勞動力發展署為銀髮族開創嶄新職涯2.0 嘉義就業中心推「壯世代就業獎勵 。（圖／嘉義就業中心提供）

▲勞動力發展署為銀髮族開創嶄新職涯2.0 嘉義就業中心推「壯世代就業獎勵 。（圖／嘉義就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

依據勞動部勞動統計顯示，2023年45-64歲勞參率66.35%，同年度65歲以上勞參率僅有9.91%，遠低於其他勞動年齡層，更是低於美、日、南韓等國家。因此，為提高狀世代重返職場意願及穩定續留職場，勞動部雲嘉南分署積極運用「壯世代就業獎勵」，協助失業達3個月以上壯世代職涯再造。

73歲的高齡婦女翠姊(化名)，單親30年，獨力撫養四名子女長大成人，退休後因經濟壓力希望重返職場，但求職10多年仍碰壁無果，幸虧有嘉義就業中心主動運用「職場學習再適應計畫」和「壯世代就業獎勵」協助翠姊成功就業唐聚企業股份有限公司製程技術員，還可領到壯世代就業獎勵金6萬元，開啟銀髮族職涯2.0！

「退休後真的很難靠自己找工作」翠姊表示，雖然有領取退休金，但每月僅1萬多元的退休金面對通貨膨脹根本入不敷出，為了生活仍需重返職場，但因為高齡73歲無法搬重物、視力退化，又需要照顧自小患有小腦萎縮症孩子等困境，求職過程非常艱辛，希望尋找能重複操作、性質單純的工作。今年，翠姊初次到嘉義就業中心尋求幫助，在家人的支持與就服員積極協助下，於4月順利媒合唐聚企業股份有限公司。

嘉義就業中心就服員表示，除協助翠姊進行就業諮詢、評估翠姊的體能狀態和工作偏好，並積極運用「職場學習再適應計畫」和「中高齡及高齡僱用獎助」，終於順利助她重返職場，到唐聚企業擔任製程技術員，翠姊說「會好好珍惜這份工作」，勤奮且誠懇的工作態度不僅深獲同事的喜愛，雇主也稱讚翠姊在製程機械操作上相當細心。

嘉義就業中心主任李奇玟說，「壯世代就業獎勵」以協助45歲以上依法退休及55歲以上失業3個月以上壯士代投入職場及穩定就業為目標，求職者只要到公立就業服務機構辦理求職登記，即可參加該計畫，就服員將協助壯世代評估求職技能及適合工作，經推介就業穩定工作滿3個月，還可以申請就業獎勵金最高6萬元。此外，本案運用「壯世代就業獎勵」、「職場學習再適應」及「中高齡及高齡雇用獎助」等各項就業促進措施，歡迎求職者多多利用，計畫詳情歡迎電洽05-2240656嘉義就業中心。

 
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