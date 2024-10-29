異形蛋？荷蘭撈出神秘「發光袋狀物」　居民嚇壞： 外星人入侵

▲荷蘭一條運河近日撈出詭異的橘色發光袋狀物體。（翻攝X@guille_farrell）

圖文／鏡週刊

荷蘭運河驚現「外星蛋」？烏特勒支市（Utrecht）運河裡最近飄著一個閃著橘色光芒的神祕物體，外形宛如一個巨大的囊袋，表面覆蓋著鱗片，甚至還會發出光澤，這種不尋常的生物現象讓人聯想到科幻電影中的外星生物。

綜合外媒報導，專家解開了這個神祕的橘色物體之謎。原來，它是由成千上萬個微小的苔蘚蟲所組成的群落。苔蘚蟲是一種不起眼的無脊椎動物，通常長度不到1毫米。這些小生物聚集在一起，形成了我們看到的袋狀結構。這也是苔蘚蟲團塊在荷蘭首次被發現。

生態學家奈斯（Anne Nijs）形容這種生物單個個體可以長到2公尺大，在美國被俗稱為「水怪」，雖然聽起來有點嚇人，可是它對當地環境無害。苔蘚蟲原產於美國東部，現已廣泛分布全球。今年初也曾在奧克拉荷馬州的水庫中被發現，一度還引發大眾猜測是否是「外星蛋囊」。

▲專家解釋這格橘色袋狀物其實是苔蘚蟲團塊，對環境並無害。（翻攝X@MarioNawfal）

苔蘚蟲是一種以浮游生物為食的古老海洋生物，其歷史可追溯至4億7千萬年前。至今，科學家已發現了超過5869種不同的苔蘚蟲。苔蘚蟲雖然沒有我們熟悉的呼吸和循環系統，但牠們卻有一個神經節，能讓牠們對外界的刺激做出反應。更特別的是，苔蘚蟲是雌雄同體的生物，透過休眠芽（statoblast）無性生殖來繁衍後代。苔蘚蟲群體中的個體並非孤軍奮戰，牠們彼此分工合作。其中，「自養個蟲」負責覓食、排泄，為整個群體提供營養。有些個蟲甚至還肩負起孵育後代或防衛群體的重責大任。



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