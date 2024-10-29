陸35歲網紅「王波」喝醉死亡　妻子崩潰：才剛去完好友喪禮

▲ 王波與兩個孩子。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸一名35歲的蘋果電商網紅「王波」26日晚間與數名好友一起喝酒後，在車上睡著。妻子早上來叫醒他時，發現王波已無呼吸心跳。王波妻子數度在靈堂哭暈，她表示，丈夫24日還去參加網紅好友「雲南阿奎」的喪禮，「轉眼間人就喝沒了。」

綜合陸媒報導，知情人士透露，王波喝多後，朋友們本來想將他抬回家睡覺，因為抬不動就把王波放車上了，結果妻子隔天來叫人的時候，已經死亡。關於王波的死因，王波妻子表示，是喝酒喝沒了，丈夫之前活蹦亂跳的，人也好好的，突然人就沒了，連一句話都沒留下，就撒手人寰了。

▲▼ 王波的妻子哭暈。（圖／翻攝自微博）

當地居民感嘆，王波是當地知名的蘋果電商老闆，事業有成、個性和善、樂於助人，深受大家喜愛和尊敬。

知情人士指出，不久前，王波的好友、同為網紅的「雲南阿奎」曾因突發疾病過世，得知消息後，王波開車前往阿奎的老家送別，葬禮上，他忙前忙後的身影，給大家留下了深刻印象。

▲▼ 王波生前照片。（圖／翻攝自微博）

王波的妻子28日發文感嘆，「兩個孩子一個6歲，一個12歲，沒爸爸了，丈夫好好的一個人，突然就沒了，那天你急著去外地賣蘋果，但還是堅持先去學校，接孩子放學才去工作，當時你說這次若沒接孩子放學，下次來接就要一個多月後了，結果這一去，你就再無回應，這叫我們孤兒寡母怎麼活呀。」