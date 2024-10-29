　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸35歲網紅「王波」喝醉死亡　妻子崩潰：才剛去完好友喪禮

▲▼網紅王波死亡。（圖／翻攝自微博）

▲ 王波與兩個孩子。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸一名35歲的蘋果電商網紅「王波」26日晚間與數名好友一起喝酒後，在車上睡著。妻子早上來叫醒他時，發現王波已無呼吸心跳。王波妻子數度在靈堂哭暈，她表示，丈夫24日還去參加網紅好友「雲南阿奎」的喪禮，「轉眼間人就喝沒了。」

綜合陸媒報導，知情人士透露，王波喝多後，朋友們本來想將他抬回家睡覺，因為抬不動就把王波放車上了，結果妻子隔天來叫人的時候，已經死亡。關於王波的死因，王波妻子表示，是喝酒喝沒了，丈夫之前活蹦亂跳的，人也好好的，突然人就沒了，連一句話都沒留下，就撒手人寰了。

▲▼網紅王波死亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 王波的妻子哭暈。（圖／翻攝自微博）

▲▼網紅王波死亡。（圖／翻攝自微博）

當地居民感嘆，王波是當地知名的蘋果電商老闆，事業有成、個性和善、樂於助人，深受大家喜愛和尊敬。

知情人士指出，不久前，王波的好友、同為網紅的「雲南阿奎」曾因突發疾病過世，得知消息後，王波開車前往阿奎的老家送別，葬禮上，他忙前忙後的身影，給大家留下了深刻印象。

▲▼網紅王波死亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 王波生前照片。（圖／翻攝自微博）

▲▼網紅王波死亡。（圖／翻攝自微博）

王波的妻子28日發文感嘆，「兩個孩子一個6歲，一個12歲，沒爸爸了，丈夫好好的一個人，突然就沒了，那天你急著去外地賣蘋果，但還是堅持先去學校，接孩子放學才去工作，當時你說這次若沒接孩子放學，下次來接就要一個多月後了，結果這一去，你就再無回應，這叫我們孤兒寡母怎麼活呀。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台南驚見男屍！　雙手雙腳遭捆綁
女房東身分曝光！　遭砍10多刀躺地噴血抽動
快訊／大G火燒車九孔回應了！　天王任賢齊竟助陣
「還好不是右肩」大谷傷勢好轉！左手抓球衣有原因
快訊／九孔大G火燒車！　滿臉驚慌畫面曝
繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了
才租3個月！「拒平分電費」10多刀砍死女房東
康芮風雨「估6區最猛烈」　粉專示警1路徑：嚴重威脅南部
「想提早得分讓觀眾安靜」弗里曼開轟　洋基僅存2%逆轉機會
快訊／蔡瑞雪證實掰了富二代孫麥傑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

奇獸「六不像」現身怒江峽谷　「一大一小」結冰公路上「踮腳跑」

陸35歲網紅「王波」喝醉死亡　妻子崩潰：才剛去完好友喪禮

中國首富換人！　41歲張一鳴財富增加1050億元人民幣首登頂

為了5萬元！台男攜11公斤冰毒入境　澳門破獲史上最大走私毒品案　

陸「探墓鑒寶」內容存歪風　兩部門提專項整治要求平台負起責任

陸首批90後太空人10／30進駐太空站　首位女飛行工程師出線　

看謎片心癢？英語女師「赤裸倒頂樓」亡　2高中生遭控性侵滅口

影／陸警駐守砍人小學現場　直擊北京多台警車部署周邊氣氛嚴肅

陸美女教師偷吃網帥學生！綠帽夫崩潰PO照舉報　校方緊急回應

北京鼎泰豐團隊交接破局　雙方互爭「經營權」進入強制清算程序

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

奇獸「六不像」現身怒江峽谷　「一大一小」結冰公路上「踮腳跑」

陸35歲網紅「王波」喝醉死亡　妻子崩潰：才剛去完好友喪禮

中國首富換人！　41歲張一鳴財富增加1050億元人民幣首登頂

為了5萬元！台男攜11公斤冰毒入境　澳門破獲史上最大走私毒品案　

陸「探墓鑒寶」內容存歪風　兩部門提專項整治要求平台負起責任

陸首批90後太空人10／30進駐太空站　首位女飛行工程師出線　

看謎片心癢？英語女師「赤裸倒頂樓」亡　2高中生遭控性侵滅口

影／陸警駐守砍人小學現場　直擊北京多台警車部署周邊氣氛嚴肅

陸美女教師偷吃網帥學生！綠帽夫崩潰PO照舉報　校方緊急回應

北京鼎泰豐團隊交接破局　雙方互爭「經營權」進入強制清算程序

洗刷鬼預測質疑「氣象署晚間9點增預報」　停班停課公布恐延後　

飲料買1送1、配料免費加！手搖飲「萬聖節限定優惠」懶人包

九孔賓士大G火燒車！里長還原事發經過：他開到一半突然冒煙

快訊／台南急水溪旁草叢「驚見男屍」！　綑綁手腳疑遭虐死棄屍

快訊／FTISLAND宣布：暫以2人體制活動！剩李洪基李在真　崔敏煥仍神隱

過年祭祖爆口角！彰化翁持斧頭劈死哥　羈押屆滿求交保遭打臉　　

圖文／強化備役人員全民國防意識　替代役演訓召集來真的

台南2歲男童遭虐死！母「放任同居人凌虐」不救　二審仍判2年

專科醫手術刀劃傷實習醫　患者竟染愛滋！他崩潰求償結果曝

被殺女房東身分曝！遭砍10多刀躺地噴血抽動　房客掐頸直到斷氣

大陸熱門新聞

英語女師「赤裸倒頂樓」亡　2高中生涉性侵滅口

中國首富換人！ 41歲張一鳴財富增加1050億元人民幣首登頂

女教師偷吃網帥學生！綠帽夫崩潰PO照舉報

35歲網紅喝醉死亡　妻子在靈堂哭暈

影／陸警車駐守！北京小學砍人事件後氣氛嚴肅

陸外送員故意至26樓摔死「浪貓」！

北京小學爆隨機砍人！5人遭砍滿地血

直擊！北京鼎泰豐團隊交接破局　

颱風「潭美」來襲！海南發布暴雨紅色預警

為了5萬元！台男攜11公斤冰毒入境 澳門破獲史上最大走私毒品案

陸首批90後太空人10／30進駐太空站 首位女飛行工程師出線　

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

陸「探墓鑒寶」內容存歪風 兩部門提專項整治要求平台負起責任

更多熱門

相關新聞

陸百萬網紅直播完「突發腦溢血猝逝」！享年32歲

陸百萬網紅直播完「突發腦溢血猝逝」！享年32歲

32歲大陸網紅「雲南阿奎」擁有破百萬粉絲，日前在直播結束後突發腦溢血，目前仍在醫院加護病房搶救。阿奎的團隊13日發表聲明，指出病情並不樂觀，但家人及團隊成員未放棄任何希望，如今有消息指出人已離世。

打龜號溪州秘密試車　0-100飆2.16秒全網嗨翻

打龜號溪州秘密試車　0-100飆2.16秒全網嗨翻

小林心如直播忘濾鏡「V臉突變本壘板」

小林心如直播忘濾鏡「V臉突變本壘板」

統一後房價將跌50%？　官方數字證實：逾百中國人早買進台中

統一後房價將跌50%？　官方數字證實：逾百中國人早買進台中

喝醉！發表情包　叫爸「屁股翹高」

喝醉！發表情包　叫爸「屁股翹高」

關鍵字：

蘋果電商大陸網紅雲南阿奎王波

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

蘋果AI、iMac突襲上架

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面