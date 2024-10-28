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康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

（圖／翻攝CyclonicWx）

▲康芮颱風來勢洶洶。（圖／翻攝CyclonicWx）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，中央氣象署與日本氣象廳皆預測，康芮颱風在未受地形破壞前達最強時，故其帶來的嚴重威脅絕不可小覷，且不能排除增強為強颱的機率；最新各國官方的預測路徑顯示，康芮已調整至登陸台灣。

▼最新各國官方都預估康芮將登陸台灣。（點圖可放大／NCDR）

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（圖／NCDR）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風逐漸南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部晴時多雲，北台轉涼，中南部氣溫微降。

吳德榮指出，周二、周三東北季風影響，周二迎風面北部、東半部有局部短暫雨，周三康芮外圍水氣匯入，降雨時間拉長、雨量增多，背風面中南部為晴時多雲，氣溫逐日微降，北台濕涼。

吳德榮說，周四、周五康芮環流影響，對台構成嚴重威脅，應及早作好防颱準備，但各地風雨的大小？則需視路徑的變化，再同步調整；周六、周日康芮遠離，天氣好轉。

▼吳德榮表示，最新歐洲模系集式模擬顯示，康芮的系集平均路徑（粗黑線）在台灣登陸，系集模擬路徑分布在其兩側，僅通過鄰近海域而未登陸的數量亦不少。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮表示，最新各國官方的預測路徑顯示，康芮已調整至登陸台灣；中央氣象署與日本氣象廳皆預測，在未受地形破壞前達最強時，近中心平均風速48米／秒，為中度颱風上限，故其帶來的嚴重威脅絕不可小覷，雖意謂不能排除增強為強颱的機率，但部分媒體一直強調日本氣象廳已預測為強颱，顯然是錯誤解讀。

吳德榮指出，最新歐洲模系集式模擬顯示，康芮的系集平均路徑（粗黑線）亦在台灣登陸，系集模擬路徑分布在其兩側，僅通過鄰近海域而未登陸的數量亦不少，顯示粗黑線仍有不小的不確定性，應持續觀察模式的調整；至於潭美颱風則已離開越南，向東回到南海，即將減弱為熱帶低壓。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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