日本眾議院大選　NHK出口民調：自民黨單獨過半無望

▲日本首相石破茂和自民黨副總裁菅義偉在東京自民黨總部。（圖／路透）



文／中央社

第50屆日本眾議院大選今天投開票，自民黨及公明黨所組的執政聯盟能否維持過半席次優勢是重點。根據日本放送協會（NHK）出口民調，自民黨和公明黨要實現過半，形勢微妙，自民黨單獨過半則是基本無望。另一方面，立憲民主黨預料將大幅增加席次。

本屆眾議院大選應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1344人登記參選，包括單一選區1113人及比例代表選區231人。

根據出口調查與情勢分析，自民、公明兩黨預料獲得174至254席，剛好涵蓋過半的目標233席，因此有些「微妙」。其中，自民黨預料獲得153至219席，確定無法單獨達到過半。

這是自民黨繼2009年以來，首次沒有單獨過半。因此，如果有以無黨身分參選的候選人當選，黨內可能會進行追加公認。公明黨則預料獲得21至35席。

在野黨方面，立憲民主黨預料將從選前的98席大幅增加至128至191個席次。

另外，根據朝日新聞社在全日本投票所進行的出口民調，自民黨的席次將從選前的247席大幅減少至約185席，加上公明黨預料獲得的26席（選前32席），總計約211席，顯然無法達到過半的目標。

涉及自民黨政治獻金醜聞、沒有獲得黨推薦的無黨身分候選人當中，預計有4人當選，但即使加上他們，仍然無法達到過半。

根據朝日的出口民調，立憲民主黨則是會從98席增加至152席，日本維新會預料從44席減少至35席。國民民主黨也預料從選前7席大幅增加至約30席。