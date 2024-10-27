嘉義連4震「震央近中埔大地震」　氣象署：1周內有規模4以上餘震

▲嘉義中埔有感地震 。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

嘉義中埔鄉今(27日)下午14時19分起，37分鐘內連4起地震，其中三起芮氏規模分別達4.8、4.5和4.9，震央位台灣歷史上第四大地震附近。中央氣象署表示，今地震震央位置確實是與1941年的中埔大地震震央接近，主要是東部板塊移動將能量遞移至西部，預計一周內仍會有規模4以上餘震，提醒民眾注意防震。

今下午14時19分發生規模4.8地震，震央位嘉義縣中埔鄉，深度僅6公里，其中台南和嘉義最大震度4級；緊接著14時21分又發生規模3.3地震、14時28分再發生規模4.5地震，短短9分鐘內連3震；隨後下午14時56分又發生規模4.9地震。

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中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今起地震原因是東部板塊碰撞過程，能量累積遞移到西部，因此西部地震都發生在極淺層，深度20公里以內，會造成民眾很有感。

吳健富坦言，1941年嘉義中埔曾發生規模7.1地震，今起地震震央位置也滿接近的，能量蓄積過程，能量抗受程度釋放，會找曾經破裂過或比較無法承受的地方，因此會發生在比較類似的位置，但目前觀察週期還沒有很長，台灣有儀器觀測始於1897年，比較能確認地震位置，更早期則會透過文史資料參考，有類似位置發生地震算出週期，但變數很大，取樣數量沒有那麼多，不過可以參考。

由於1941嘉義中埔發生規模7.1地震，是台灣歷史上第四大地震，當年造成360人死亡。吳健富指出，921大地震後台灣耐震和防震意識提高，只要提高防震準備，受到災害不會像早年那麼嚴重，921大地震到現在已25年，建築耐震更新下，符合相對耐震法規的建築可承受震度6級以上地震沒有問題，但仍要做好防震準備。

吳健富提醒，台灣西部人口密集，工業和交通都在西部，地震因為深度比較淺，民眾和交通設施感受強烈，台灣地區是地震發生好發區，要加強防震，目前研判嘉義中埔未來一周內會有規模4以上餘震發生，還是會做些小規模餘震釋放，要提高防震準備。