　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國派遣管制官入駐AIT　日經：貫徹對中國限制出口

▲▼美國在台協會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲日經報導，負責台灣、韓國與日本的區域出口管制官林安杰（Ariel Joshua Leinwand）去年6月被派駐美國在台協會（AIT）。（圖／資料照片）

文／中央社

美國為了確保對華為等被列入其出口黑名單的中國公司落實相關管制措施，正在亞洲各地加強執行力道，包括去年首度派駐1名區域出口管制官到台灣。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，美國商務部的工業暨安全局（BIS）負責台灣、韓國與日本的區域出口管制官林安杰（Ariel Joshua Leinwand）去年6月被派駐美國在台協會（AIT），以協助確保三地企業未違反華府的規定。

此外，任職美國工業暨安全局、負責出口管理的美國商務部副助理部長鮑曼（Matthew Borman）今年稍早也抵台授課，目的為了幫助科技公司更加了解美國的出口管制內容及如何遵循。

據多位消息人士說法，包括台積電、聯電等幾家台灣最頂尖的科技業供應商，都派了高階代表出席課程。

鮑曼主管軍民兩用和軍事貨品的出口管制執行事宜，以及監督具戰略性的貿易與科技安全。

其中1名消息人士還說，美國商務部在發現台積電疑似有規避與華為相關出口管制的行動後，已要求台積電提供進一步資料。

台積電23日表示，自2020年9月中旬起已不再向華為出貨，且若自認為有任何可疑情形，會「迅速採取行動以確保合乎相關法律」，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。

華為因疑似與中國軍方有關聯，而被美國列入貿易黑名單。華為已一再否認相關指控，但迄未回應日經亞洲的置評請求。

美國工業暨安全局表示，針對是否有任何調查工作正在進行，他們無法置評，僅強調針對其「所施行與中國取得先進半導體有關的強韌管制措施」，他們會「致力確保得到遵循」。

報導又指出，美國為了在高科技領域孤立中國，除了確保自身管制措施更徹底執行，也已不斷加緊號召在亞洲的盟友。

例如日本實施了一系列出口管制措施，雖未直接點名針對中國，但確實已使自身與美方步調更一致。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
海軍基地深夜傳槍響　國防部證實洪姓士兵「自傷」送醫不治
《黑白大廚》人氣主廚爆神隱失聯！
大谷翔平50轟球買家超狂　優式資本徵15人年薪上看320萬
小鐘罕見動怒「被要周董門票」已讀不回！　海產認錯道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

UCLA教授付不起房租流落街頭！拍片喊「無家可歸」　課全被取消

美國派遣管制官入駐AIT　日經：貫徹對中國限制出口

美前國安顧問波頓：川普若回鍋　台灣恐遭殃

傳普丁與馬斯克密談要求「別給台灣星鏈」　俄羅斯回應了！

大阪地檢署前檢察長性侵女下屬　女「隱忍6年」記者會崩潰爆哭

北韓軍將到烏克蘭前線　澤倫斯基：最快可能在27日

老婆不倫激戰！人夫目睹「車震狂晃」崩潰暴怒　小王竟是親兄弟

正妹稱受困杜拜沙漠　「用Uber叫駱駝」驚人畫面曝光

29歲日男爽同居「7翹家少女」！闇黑公寓成淫窟　逼下海賣淫

跟爸爸「出門買消夜」竟送命！天降水泥塊　砸死6歲華裔男童

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

科博館20年資深員工館內「4樓墜落B1亡」　遊客員工目擊驚叫

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

籃籃2000萬新家辦入厝趴　胡瓜穿可愛睡衣幫鋪床XD

京華城案「唯一停押被告」！吳順民500萬交保　手續辦理中

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

UCLA教授付不起房租流落街頭！拍片喊「無家可歸」　課全被取消

美國派遣管制官入駐AIT　日經：貫徹對中國限制出口

美前國安顧問波頓：川普若回鍋　台灣恐遭殃

傳普丁與馬斯克密談要求「別給台灣星鏈」　俄羅斯回應了！

大阪地檢署前檢察長性侵女下屬　女「隱忍6年」記者會崩潰爆哭

北韓軍將到烏克蘭前線　澤倫斯基：最快可能在27日

老婆不倫激戰！人夫目睹「車震狂晃」崩潰暴怒　小王竟是親兄弟

正妹稱受困杜拜沙漠　「用Uber叫駱駝」驚人畫面曝光

29歲日男爽同居「7翹家少女」！闇黑公寓成淫窟　逼下海賣淫

跟爸爸「出門買消夜」竟送命！天降水泥塊　砸死6歲華裔男童

男友狂借錢！她接到「男友父誠懇來電」驚被騙　網一看：早該分了

台中西屯再傳命案！　26歲男住宅大樓前車內詭異死亡

《死亡細胞》工作室Rougelite新作　《風中行者》2hr試玩心得

UCLA教授付不起房租流落街頭！拍片喊「無家可歸」　課全被取消

長蟲發霉還有黑色濃稠物　汽車美容驚見「嬰兒椅大魔王」

飛雅特「電動熊貓跨界休旅」法荷預售開跑！續航320KM新台幣86萬有找

美國派遣管制官入駐AIT　日經：貫徹對中國限制出口

美前國安顧問波頓：川普若回鍋　台灣恐遭殃

新手也能駕馭！彩妝師教你眼線「4種變化」　一筆勾勒有神大眼

父親走在路上被車撞　母怪女兒：妳不結婚害的！

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

國際熱門新聞

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

16歲少女機上被性侵犯　機長立刻掉頭返航

向馬斯克要求別給台灣星鏈？俄否認

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

9人赴日「買7億精品」逃漏稅7千萬！

美麥當勞大腸桿菌致死　來源找到了

大阪前檢察長涉性侵　女下屬崩潰爆哭

北韓士兵支援俄羅斯「超狂薪資」曝！

老婆激戰親兄弟！人夫撞見「不倫車震」崩潰

工程師升職被拗請客　友狠點2.2萬和牛牛排

出門買消夜送命　6歲童被砸死

未來將收「頻繁飛行稅」　最高多付1萬7千

澤倫斯基：北韓軍最快10/27至烏克蘭前線

美前國安顧問：川普若回鍋台灣恐遭殃

更多熱門

相關新聞

陸人氣零食「黃飛紅花生」禁輸入　網購恐觸法

陸人氣零食「黃飛紅花生」禁輸入　網購恐觸法

大陸製零食「黃飛紅花生」擁有相當高的人氣，不過財政部關務署高雄關16日表示，這款零食並未開放進口，也無專案核准案件，民眾切勿跨境購買、販賣，以免觸法受罰。

波蘭出口額首超俄國　成全球第19大出口國

波蘭出口額首超俄國　成全球第19大出口國

加味菸品專供國外銷售適用性問題

加味菸品專供國外銷售適用性問題

8月製造業景氣燈號連5綠　美中降息有助產業復甦

8月製造業景氣燈號連5綠　美中降息有助產業復甦

PCB關鍵材料今年出口值可望「終止連2年下滑」

PCB關鍵材料今年出口值可望「終止連2年下滑」

關鍵字：

AIT出口

讀者迴響

熱門新聞

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

《黑白大廚》人氣主廚爆神隱失聯！

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

「要周杰倫門票」已讀不回惹怒小鐘　海產道歉

台鐵新烏日站驚傳「高中生落軌」

快訊／大谷翔平50轟球買主找到了！

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」

科博館墜亡員工是「博士副研究員」

日本妹火鍋店「撩上衣露雙球」打卡

左營海軍基地1哨兵身亡　軍方阻止媒體拍攝

雲林男因高麗菜被擄54天虐死　主嫌竟是26歲男

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

科博館資深員工館內4樓墜B1亡　遊客目擊驚叫

更多

最夯影音

更多

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面