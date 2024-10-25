小姑計畫自己出國玩　要求媳婦過年在婆家「待好待滿」

▲ 媳婦不解小姑為何要求她過年要待在婆家。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

每逢年節，新年的傳統習俗很多，而對已婚女性來說，是否要在婆家「待好待滿」往往成為難題。一名網友在網上分享自身經歷，小姑要求媳婦過年全程留在婆家陪伴，無法回娘家，引起網友熱議。

日前一名網友在臉書發文提到，小姑過年計劃出國旅行，卻要求她過年全程在婆家陪伴公婆，不能回娘家。

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原PO對此感到十分不解，她表示「小姑平常都不回家，2年多沒回家，自己娘家不溫暖老公小孩不喜歡陪著回來，到底為什麼要這樣為難同是女人的媳婦」。

在傳統習俗中，確實有年節媳婦需在婆家陪伴的觀念，但是隨著時代變遷，這樣的觀念已日漸消失。如今越來越多人認為，夫妻過年想回哪裡可以自己決定，不必非得待在婆家。

這則貼文一出引起討論，許多網友紛紛留言「假孝順，孝順外包」、「誰給她的權力讓她可以要求別人怎麼做」、「不要被她情勒，你爸媽生你養你不是讓她情勒的」、「娘家還是要回去，妳爸媽不是賣女兒」、「叫她管好自己就好」、「直接嗆她，不然你報警啊」。

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