高雄警查緝具殺傷力「穿雲箭」　意外查到自家人竟也網購3支

▲▼「穿雲箭」被誤認為玩具，但經鑑定具有殺傷力。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

近期網路出現販售具危險性的「穿雲箭」商品，這類商品雖被誤認為是玩具，實際上經鑑定後為具有殺傷力，購買者甚至可能因此觸法。為避免不法人士利用改造，高雄警方展開查緝後，已查獲79枝「穿雲箭」，在查緝過程中，還意外發現仁武分局某員警竟因為「好奇」也買了「穿雲箭」，警方表示，已依法將該員警函送偵辦。

「穿雲箭」為新興改造槍械，長度約12公分，宛如一支原子筆一樣，但刑事局先前將穿雲箭送驗後，經鑑定可以擊發火藥與彈丸，彈丸單位機動能達20焦耳／平方公分，足以穿入人體皮肉層標準，確定具有殺傷力，屬《槍砲彈藥刀械管制條例》第4條第1項第1款規範之槍砲，民眾只要持有就會遭到送辦。

不過，在部分網路上卻多次出現賣家販售「穿雲箭」，引起氾濫疑慮，為避免不法人士改造利用，造成社會治安危害，高雄市刑大展開檢肅查緝任務，並與相關單位分享情資，共同查緝。

據統計，三民第二分局、鹽埕分局配合刑事警察局查獲1件76枝；小港分局分別與台中市及桃園市共辦查獲2件2枝；仁武分局與基隆市共辦查獲1件1枝。

在警方查緝過程中，竟意外發現仁武分局某員警竟也曾在網路下單購買「穿雲箭」，據了解，該員警表示是出於好奇，今年5月在網路發現販售穿雲箭資訊誤認為玩具，以600元在網路平台購買3支，惟收貨後未拆封未使用，初步查驗該物未附有火藥，全案依違反槍砲彈藥條例函送高雄地檢署偵辦。

仁武分局強調，將全力配合檢察官偵辦，針對員警處事不當影響警譽，核予記過一次懲處並調整服務單位列管輔導。