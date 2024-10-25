被台灣男假投資騙光千萬元　美籍女氣炸搭機飛來報警

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）透過通訊軟體WeChat結識美國籍女子A，接著使用話術從A女手中騙取美金39萬餘元（大約新台幣1250萬元），提領之後自行花用殆盡；後來A女發覺受騙，氣得搭機來台報警處理。嘉義地院法官日前依詐欺取財罪判阿興有期徒刑2年，緩刑5年，還要每個月定期償還A女新台幣10萬元，總計580萬元。

▲阿興謊稱有投資機會，向A女騙錢。（示意圖／路透社，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興先前透過通訊軟體WeChat結識美國籍的A女，他竟謊稱自己在香港某集團工作，投資項目中有客戶出現問題，希望能改用A女的身分進行投資，大約3個月就能返還資金，成功騙得美金25.8萬元。

阿興得手之後食髓知味，又向A女聲稱因為發生一些事情，導致錢拿不出來，但又需要交稅提供給移民局擔保，才能把款項取回，讓A女再拿出美金13.9萬元，而這些錢最終都被他提領花用殆盡。

A女損失美金39萬餘元（大約新台幣1250萬元），事後越想越覺得奇怪，這才驚覺受騙，氣得搭飛機來到台灣報警處理。

嘉義地院法官表示，此案經過協商之後，依詐欺取財罪判處阿興有期徒刑2年，緩刑5年，另外他還要在緩刑期滿日之前，每個月賠償新台幣10萬元給A女，總計580萬元，全案仍可上訴。