步兵營機密文件遺失！　下士誤拿怕受罰1動作下場更慘

記者黃翊婷／綜合報導

現役軍人阿豪（化名）在陸軍步兵營服役，去年5月間他誤拿含有國家軍事機密的文件，因連隊長官發動調查，他擔心受到懲處，竟將文件藏起來，結果下場更慘，日前被嘉義地院法官依觸犯國家機密保護法第35條第1項之罪，判處有期徒刑2個月。

▲阿豪誤拿機密文件，擔心受罰竟把文件藏起來。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪為陸軍步兵營的下士，去年5月間前往連長室拿取伙房簿冊時，不小心將放在辦公桌上的應變部隊通信諸元暨通聯紀錄簿也拿走了，該文件內含有國家軍事機密戰備通信諸元表，隔日勤務結束之後，他便將文件放到紙箱內。

後來連隊長官發現文件遺失，趕忙發動調查；阿豪在4天之後才發現自己放進紙箱裡的文件，就是長官在尋找的重要文件，為了避免受到懲處，他竟將文件改藏到庫房層架上。

但文件還是在隔日被士官長和其他同袍發現，全案經嘉義憲兵隊移送偵辦。阿豪自白坦承上述行為，並被依違反國家機密保護法第35條第1項之隱匿國家機密罪嫌起訴。

嘉義地院法官日前審理此案，考量到阿豪已經承認錯誤，該文件並非武器，沒有實質財產價值，阿豪也沒有將文件帶離營區，難以認定有不法意圖，最終依觸犯國家機密保護法第35條第1項之罪，判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。