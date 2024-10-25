吳鳳獅子會攜手嘉鳳獅子會　合捐135台愛心輪椅

▲▼ 吳鳳暨嘉鳳獅子會合捐135台愛心輪椅 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國際獅子會300E-1區吳鳳獅子會、嘉鳳獅子會日前於嘉義市議會舉行「桃城雙鳳 獅愛無礙」輪椅捐贈儀式，總監曾澎英、吳鳳獅子會鄭光程會長、嘉鳳獅子會林秝宸會長、蔡金錬前總會長、市議會陳姿妏議長、張秀華議員、衛生局廖育瑋局長、社會處李思賢處長、嘉基醫院陳煒院長、嘉醫醫院莊仁賓院長、嘉榮醫院陳正榮院長、聖馬醫院蔡文德副院長、嘉義市輔具中心黃崇訓理事長及將近300位獅友及醫院人員出席與會。

獅子會藉由捐贈135台愛心輪椅(嘉醫50台、嘉基25台、聖馬25台、嘉榮25台、輔具中心10台)，為嘉義高齡者或行動不便鄉親就醫需求盡1份心力，由各院院長及院方代表及輔具中心理事長受贈並親致感謝狀，對雙鳳獅子會的支持表達感恩之意。

吳鳳獅子會及嘉鳳獅子會秉持著回饋社會，幫助弱勢群組，長期服務需要幫助的人，至今兩會已共同捐贈「獅子號捐血車1台」、「復康巴士2台」、「社會福祉車1台」，再捐「愛心輪椅135台」，。

曾澎英總監表示，感謝市議會提供非常舒適的場地，亦感謝張秀華前總監協助這段美事及貴賓們百忙中撥冗參加，吳鳳及嘉鳳獅子會於鄭光程會長及林秝宸會長帶領下，行善一向不遺餘力，往往在鄉親需要的地方注入一股暖流，來幫助解決問題，如今天捐贈輪椅給醫院，就是獅友們知道隨著高齡化社會的來臨，更多長輩需要進出醫院看診，而輪椅是行動不便鄉親重要協助代步的輔具，因此醫院輪椅使用非常頻繁、需求量很大，常需汰舊換新，雙鳳獅友們貼心詢問醫院及輔具中心輪椅功能需求，依其需求慷慨解囊、捐贈不同規格的輪椅，提升輪椅便利性與舒適感，讓醫院及輔具中心倍感溫馨。

陳姿妏議長表示，獅子會獅友們長期堅持理念化做實際行動，將資源用在最需要的地方，除捐贈輪椅外，常常主動捐款或物資協助貧困弱勢鄉親，如歲末捐贈年菜、清寒獎學金、捐血車、到宅服務車、遲緩兒療育車、復康巴士、社會福祉車、修建育幼院處所、捐血活動等，善行足跡遍及嘉義區，慷慨的捐贈不僅是金錢的投入，更是雙鳳獅友們無私奉獻的見證。

吳鳳獅子會會長鄭光程與嘉鳳獅子會會長林秝宸一同表示，感謝獅友愛心捐款，才能完成任內年度大事。