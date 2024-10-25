▲守護孩子雙眼！美舒律「兒童專用蒸氣眼罩」新品上市，舒緩孩子雙眼疲勞與身心緊繃。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者黃稜涵／採訪報導

現代兒童從小就接觸手機、平板等3C產品，尤其後疫情時代，小孩更依賴使用3C產品，根據統計，台灣70%小六生已經近視，用眼疲勞、乾澀等問題也占2到3成，讓許多家長擔憂小孩近視及眼睛疲勞問題，有家長表示，「孩子近視很嚴重，還有散光問題，很擔心度數一直增加」，並指出會讓小孩吃保健食品和使用「蒸氣眼罩」舒緩孩子的眼睛疲勞度。

▲▼現代兒童從小就接觸3C產品，根據統計，台灣70%小六生已經近視。

家長進一步指出，小孩很喜歡玩手遊，所以每天會讓他玩一下，會限定他使用手機的時間，不給他玩還會生氣，會給他用蒸氣眼罩是因為自己本身就有在使用，覺得舒緩眼睛疲勞蠻有幫助的，所以也想讓小孩試試，但大人的眼罩尺寸太大，小孩用起來沒有很服貼，聽到市面上新推出兒童專用蒸氣眼罩非常感興趣，會想買給小孩試試看。

▲本身有在用蒸氣眼罩的家長，聽到市面上新推出兒童專用蒸氣眼罩非常感興趣，表示會想買給小孩試試看。

根據ETtoday民調雲對《孩童護眼習慣大調查》的調查結果顯示，家長對於孩子視力保健意識大提升，98.7%家長都很重視孩子的視力保健問題，在選購兒童護眼產品時，蒸氣眼罩也會是家長的選擇之一，會優先考量「產品安全性、舒適性、溫度適中」3大因素，來自日本、擁有高人氣的「花王美舒律蒸氣眼罩」新推出兒童專用蒸氣眼罩，大受家長好評。

▲▼98.7%家長都很重視孩子的視力保健問題，挑選兒童蒸氣眼罩會優先考量「產品安全性、舒適性、溫度適中」3大因素。



給小孩體驗過「兒童專用蒸氣眼罩」的家長透露「這產品真的很好」，因為它是針對6歲以上小朋友設計的，而且是專為兒童頭型設計，它非常貼合小孩的雙眼，不管小孩怎麼動，任何姿勢都會掛得好好的，不容易掉落，加上它40度左右的蒸氣浴，舒緩小孩雙眼疲勞和身心緊繃感，享受熱敷帶來的深層放鬆感，小孩則表示「溫度溫溫的不會燙，很舒服也很放鬆」。

▲▼兒童專用蒸氣眼罩專為兒童頭型設計，非常貼合小孩的雙眼，不容易掉落。



美舒律兒童專用蒸氣眼罩分成純淨無香、蘋果野莓香2種香味，不論是「睡前」、「使用3C產品後」、「學習後」皆能使用，護眼習慣從日常培養起，只要20分鐘，就能舒緩疲勞雙眼及身心，在學齡重點階段，用心守護孩子雙眼。

▼美舒律兒童專用蒸氣眼罩分成純淨無香、蘋果野莓香2種香味。



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