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心碎1幕！加薩小女孩「把受傷妹妹扛肩上」　赤腳走2km求醫

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 女童扛著受傷的妹妹徒步求醫，所幸遇上好心人。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加薩走廊在以哈戰火下滿目瘡痍， 一名巴勒斯坦女童將受傷的妹妹扛在肩膀上，赤腳穿越殘破不堪的街道，徒步走了1小時只為讓妹妹接受治療，心酸畫面令眾多網友不捨。

綜合《天空新聞》等外媒，巴勒斯坦記者哈穆達（Alaa Hamouda）21日在加薩中部遇上這對姊妹，影片中可見身穿紅衣、目測約8歲的女童赤腳走在路上，看起來已經筋疲力盡，而她肩上還扛著目測約僅5歲的妹妹，且左腿打著石膏。

當哈穆達詢問女童為何背著妹妹時，她回答，「她被車撞了」，這時她已經徒步行走逾2公里，「我好累，我已經背她1小時了，但她不能走路」，「我要帶她去Al-Bureij公園，那裡有醫護人員」。

哈穆達決定載她們一程，將她們送往目的地，而女童下車後再次抱著妹妹離開。哈穆達事後在網路上公開這段畫面並寫下，「我偶然看見她，對於她在烈日下獨自赤腳行走的情況感到遺憾，因此我幫助她，將她送到安置地點」。

自去年10月7日哈瑪斯突襲以來，以色列對加薩的攻擊已造成逾4萬2600人喪生，且主要為婦女及孩童，另有9萬9800人受傷。儘管聯合國安理會呼籲停火，以色列仍持續空襲，加薩大部分人口流離失所，且面臨嚴重糧食、乾淨水源及藥物短缺，而這段影片再次突顯加薩地區兒童在戰火下的處境。

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