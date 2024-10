心碎1幕！加薩小女孩「把受傷妹妹扛肩上」　赤腳走2km求醫

▲ 女童扛著受傷的妹妹徒步求醫,所幸遇上好心人。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

加薩走廊在以哈戰火下滿目瘡痍, 一名巴勒斯坦女童將受傷的妹妹扛在肩膀上,赤腳穿越殘破不堪的街道,徒步走了1小時只為讓妹妹接受治療,心酸畫面令眾多網友不捨。

She’s carrying her sister on her feet for more than 2km pic.twitter.com/doZtDU9EHZ