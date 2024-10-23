日本眾議員改選牽動石破茂政權？學者專家與青年對談台日關係的下一步

▲青年關心日本眾議員改選牽動石破茂政權？學者專家分享觀點與看法 。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

日本眾議院議員選舉將在10月27日登場，屆時將決定新首相石破茂是否能繼續獲得帶領國家的授權。對此，政治大學國際事務學院教授李世暉表示，日本媒體普遍認為自民黨在此次眾議院改選中難以單獨過半，對石破茂的任期將是嚴峻挑戰。李世暉認為，認為「日本對台灣很重要」的看法是近十年來的演變，無論誰當選日本首相，都很難逆轉台日關係，他相信未來台日關係將會維持現狀。

Y’s Day「週三青年日」23日晚間舉行青年座談，探討主題為「台灣有事還是日本有事？—日本新政局的變與不變」，李世暉是在這場座談中做上述表示，同場受邀與青年們分享觀點與看法的學者專家還包括暨南大學東南亞學系主任王文岳、政治大學社會系系主任鄭力軒、聯合國協進會秘書長周德望、財團法人綠洲文教基金會執行長謝文生，以及台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

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暨南大學東南亞學系主任王文岳在開場時表示，過去一年來日本政局因政治獻金、統一教等事件影響，可謂高潮迭起、「石破天驚」，也造成了日本的派閥動搖，並對岸田政權產生重大影響。在前首相岸田文雄辭職後，自民黨總裁由石破茂接任，對於馬上面臨眾議院改選，對於日本政局變化的關注與討論，目前正是時候，同時也非常重要，例如，選後的未來日本政治的走向、台日雙邊關係，以及日本印太戰略與台灣之間的連結。

▲暨南大學東南亞學系主任王文岳 。

▲政治大學國際事務學院教授李世暉 。

日本京都大學經濟學博士、政治大學國際事務學院教授李世暉表示，台灣對世界的鏈結包含「島鏈」、「供應鏈」與「民主鏈」，而三者都與日本關係極深。事實上，認為「日本對台灣很重要」的看法是近十年來的演變，過去的日本並未表現出對於台灣的重視，很少在官方立場上表達，雙方的互動僅在事務性上，但在安倍晉三擔任首相後，將台日事務由外務省決定改成首相官邸決定，台日雙方關係進展才提升到首相級的戰略層面，不過，日本首相有沒有把台灣視為優先？這個問題端視美日關係與中國威脅是否持續升高，也是影響台日關係的未來發展的重要因素。

對於即將到來的日本眾議院改選，李世暉指出，日本媒體普遍認為這次眾議院改選自民黨難以單獨過半，對首相石破茂的任期將是嚴峻挑戰。石破茂選前提出的「亞洲版北約」，對於台灣有事的態度偏向積極應對，「台灣安全，日本安全」的看法雖然受到高度關注，但日本會不會為了台灣出兵，仍取決於日本國內聲音。李世暉認為，無論未來是誰當選日本首相，都很難逆轉台日關係，過去的台日關係是政治決定，現在則是民主價值觀選擇，隨著日本民眾越來越了解台灣，若政治人物背叛台灣，將難以獲得多數選民支持，他相信未來台日關係將會維持現狀。

政治大學社會系主任鄭力軒在比較台日政治時表示，日本長期由自民黨執政，變化不大，而台灣則是變革極大，雙方有很大的不同基礎。過去日本與台灣的接觸，很長時間建立在台灣受過日本教育的日語世代基礎，加上台日間的經貿交流，主導了2000年以前的台日交流，但2000年之後，台日關係則建立在雙方的共同價值上，包含民主與社會生活的追求等，慢慢取代過去的日語世代。以台積電前往熊本為例，他認為，台日經濟上的互補與社會價值相近，將會取代過去的基礎，是過去所看不到的。

▲政治大學社會系系主任鄭力軒。

▲台灣聯合國協進會秘書長周德望。

台灣聯合國協進會秘書長周德望談到自身在同志社大學的經驗時指出，許多台灣人對於日本的了解其實並不深，也不了解日本如何看待台灣，以日本首相石破茂參拜靖國神社爭議為例，這說明了日本國內左右派的看法差異。周德望強調，日本派閥有其歷史與傳統，除了從派閥觀察與研究可以更深地預測日本政局的變動外，對日本國內比較重要的社會問題還包括從夫姓、政策活動費、強化企業課稅等，這都是台灣人較為陌生的課題，要增強台日交流，必須更全方位地了解對方。

財團法人綠洲文教基金會執行長謝文生表示，日本從二戰後到現在，在國際事務態度上有三種不同時期的差別，包括：1945年至1972年以反共意識形態為主、1972年到2010年以經濟角度思考，2010年釣魚島衝撞事件則令日本重新思考對中關係的危機，改從安全保障視角出發。2021年，前首相安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事、就是日美同盟有事」是首次把台灣問題與美日扣連，接任的菅義偉則成功說服美國總統拜登承繼前總統川普的國際戰略。

謝文生指出，2022年俄烏戰爭，前日本首相岸田文雄提出「今日烏克蘭就是明日東亞」，進一步把台灣問題放到全世界視角，並影響到其他世界主要國家，現今的首相石破茂則提出亞洲版北約並修正非核三原則，日本現在的安保路線是國內主要政治人物的共識，不會因首相變化而改變。至於亞洲版北約，他認為是，這是戰術問題，以美日同盟為核心，背後戰略針對的國家不言而喻，就是針對中國。

▲財團法人綠洲文教基金會執行長謝文生。

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊認為，日本首相石破茂在10月的「日本–東協峰會」和「日中領袖會談」中，強調台海和平穩定對國際社會的重要性，並重申維持台海和平是全球安全與繁榮不可或缺的一部分。事實上，這就是日本政府一貫的立場，在今年9月的「四方安全對話」（Quad）領袖峰會及日澳部長聯席會議中，前首相岸田文雄也強調台海穩定對區域和平至關重要，顯示未來台日關係將持續深化，特別是在區域安全合作上。

董思齊指出，儘管石破茂被認為在台海議題上採取較謹慎的態度，但日本政府對台灣的支持依然穩固，特別是在經濟、科技與文化領域的交流持續深化。不僅如此，台日兩國國會之間的交流不斷加強，今年5月以來已有超過60位日本國會議員訪台。董思齊強調，未來台日關係的發展不僅取決於兩國政府的合作，更仰賴年輕世代在區域和平與全球議題上的積極參與。他呼籲台灣青年朋友應把握機會，推動雙方在經濟、科技、文化等領域的進一步交流與合作，共同為維護區域穩定與繁榮貢獻力量。