「印度矽谷」大樓倒塌至少5死！崩解瞬間畫面曝光

▲印度一處大樓倒塌釀5死。(圖/翻攝X)



記者楊庭蒝/綜合報導

印度卡納塔卡邦昨(22)日發生一起嚴重工安事故,該邦有「印度矽谷」美譽的首府班加羅爾(Bengaluru)發生了一處建造中的建築無預警倒塌事件,造成多名工人被埋在瓦礫堆中。這起事件引發外界對非法建築問題的高度關注。

事故發生於22日下午4點左右,建築旁的監視器拍下倒塌瞬間,畫面顯示,這棟白色大樓突然向道路一側傾斜,並瞬間坍塌成廢墟。據報導,建築物底部的支撐樑柱極為脆弱,幾乎沒有鋼筋結構。事發時,現場共有21名工人正在施工,其中13人已被成功救出,但不幸的是,5人已確認死亡。事故發生後,救援行動仍在持續進行,確切的傷亡數字還需進一步調查。

卡納塔卡邦首席副部長 DK Shivakumar 親自到達事故現場視察,並表示這座建築物的施工屬於非法,且沒有獲得任何許可。他強調,當局曾三次對該建案發出停工通知,但施工方仍繼續建設,最終釀成悲劇。Shivakumar 對此強烈譴責,表示將對建築所有者、承包商及相關責任人採取嚴厲法律行動。他同時下令,班加羅爾市內的所有違法建築必須立即停止施工。

A multi storey building collapsed with in seconds In Bengaluru. The building collapse killed one person with five people still missing. Fourteen workers have been rescued from the rubble at the construction site in Babusapalya. Building basement became weak due to continuous… pic.twitter.com/rM5dr5WVhf