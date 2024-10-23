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「印度矽谷」大樓倒塌至少5死！崩解瞬間畫面曝光

▲▼印度一處大樓倒塌釀5死。（圖／翻攝X）

▲印度一處大樓倒塌釀5死。（圖／翻攝X）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度卡納塔卡邦昨（22）日發生一起嚴重工安事故，該邦有「印度矽谷」美譽的首府班加羅爾（Bengaluru）發生了一處建造中的建築無預警倒塌事件，造成多名工人被埋在瓦礫堆中。這起事件引發外界對非法建築問題的高度關注。

事故發生於22日下午4點左右，建築旁的監視器拍下倒塌瞬間，畫面顯示，這棟白色大樓突然向道路一側傾斜，並瞬間坍塌成廢墟。據報導，建築物底部的支撐樑柱極為脆弱，幾乎沒有鋼筋結構。事發時，現場共有21名工人正在施工，其中13人已被成功救出，但不幸的是，5人已確認死亡。事故發生後，救援行動仍在持續進行，確切的傷亡數字還需進一步調查。

卡納塔卡邦首席副部長 DK Shivakumar 親自到達事故現場視察，並表示這座建築物的施工屬於非法，且沒有獲得任何許可。他強調，當局曾三次對該建案發出停工通知，但施工方仍繼續建設，最終釀成悲劇。Shivakumar 對此強烈譴責，表示將對建築所有者、承包商及相關責任人採取嚴厲法律行動。他同時下令，班加羅爾市內的所有違法建築必須立即停止施工。

事故發生後，國家災害應變部隊（NDRF）和州災害應變部隊（SDRF）迅速展開搜救行動，並派出搜救犬協助尋找倖存者。據悉，該建案的倒塌可能與班加羅爾近日連續三天的強降雨有關，當地氣象部門指出，近期的降雨量達到27年來的最高水平，這可能進一步削弱了原本已不穩固的建築結構。

Shivakumar 呼籲加強對違法建築的監管，並表示此次事件是對當局的一次「重大教訓」，未來將嚴格落實法律，以防止類似事故再次發生。
 

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