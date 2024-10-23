快訊／1地區明雨量達停班課標準！劇烈豪雨啟動　共伴雨彈炸2天

▲颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應，明後天北部、東北部有劇烈降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

潭美颱風明、後天最靠近台灣，中央氣象署指出，颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應明顯，北部、東北部有劇烈降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區、宜蘭花蓮山區可能有豪雨發生；氣象署預測48小時，宜蘭累積總雨量達到900毫米。

氣象署今下午5時啟動大規模或較劇烈豪雨作業，並發布最新雨量預測，今晚8時到明晚8時，宜蘭縣山區累積雨量預估最高490毫米，已達到水災的停班課標準；至於48小時總雨量累積達到600到900毫米。

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▲最新雨量預測。（圖／氣象署提供）

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

氣象署觀測資料顯示，潭美颱風今下午2時位於鵝鑾鼻南南東方690公里海面上，以每小時17公里速度，向西北西轉西南西進行，將逐漸通過菲律賓呂宋島，並進入南海，朝海南島南方海域移動。

▲潭美颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員林定宜說，今晚到後天清晨，颱風外圍環流與東北季風發生共伴效應明顯，北部、東半部降雨非常劇烈，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部大雨或豪雨，尤其基隆北海岸、大台北山區、宜花山區有豪雨發生。

風浪也相當強勁，他指出，台南以北、基隆北海岸沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、金門、馬祖有9至11級強陣風，恆春半島及澎湖甚至出現12級強陣風，各沿海及離島有長浪發生的機率，可能達3至6公尺浪高，海邊活動要特別注意。

▲共伴效應示意圖。（圖／氣象署提供）

他說，周五白天北部雨勢稍微緩和，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島仍有局部大雨發生的機率，東半部雨勢持續到周六，有局部豪雨發生的可能。周日雨勢才會明顯減緩。

溫度方面，林定宜指出，氣溫變化不明顯，但下周二另一波東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，北部、宜蘭高溫23至28度，其他地區早晚偏涼。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）