感冒遵循醫囑多喝水服藥　澳洲女「1天喝4公升水」險喪命

▲蒙若因服用多種藥物加上飲水過量等狀況，導致血液中鈉含量嚴重偏低。（示意圖／VCG，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲41歲女子蒙若（Nina Munro）因為感冒身體不適多次就醫，遵循醫師給予的服藥與多喝水建議，一度單日喝大約4公升的水，試圖讓身體盡快好起來，但這一切幾乎要了她的命，飲水過量導致血液鈉含量過低，最終住院5天，所幸經過治療已經恢復健康。

鏡報報導，蒙若起初出現咳嗽、喉嚨痛、耳痛等狀況，在6周期間看了5名醫師，服用3輪類固醇藥物、3輪抗生素，使用鼻噴劑與退燒藥，但這也讓她的鈉含量降低。只不過後來狀況惡化，當地醫院醫師要求她多喝水，認為她遇到的狀況為類固醇戒斷，隔日眼睛出狀況再度就醫，醫師依舊建議多喝水。

到了6月15日，蒙若已經連續嘔吐3天，且當日喝下大約4公升的水，沒有進食，「我一直以為需要喝掉這麼多水，才能把體內不好的東西排出來」。當晚，她的丈夫叫救護車把她送醫，結果發現她血液中的鈉含量為每公升100毫當量，低於最低標準135毫當量。

蒙若後來住院5天接受治療，醫師告訴她，她血液中的鈉含量嚴重偏低，這是因為飲水過量、服用藥物等因素造成。所幸她的身體狀況後來恢復正常，也順利出院。