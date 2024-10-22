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網紅開箱獵人卡包名字全喊錯！「庫拉皮卡變阿爾敏」惡搞影片曝

▲▼A冷惡搞開箱文，讓不少粉絲笑出來。（圖／翻攝YouTube／A冷）

▲A冷惡搞開箱文，讓不少粉絲笑出來。（圖／翻攝YouTube／A冷）

網搜小組／柯振中報導

麥當勞近日與知名動漫《HUNTER×HUNTER 獵人》合作，送給許多網紅、KOL全套卡包，掀起大量討論。網紅A冷同樣有收到卡包，不過開箱時將角色的名字全部喊錯，逗趣的開箱影片受到討論，至今也有超過5萬人按讚。

由於近日卡包合作引起爭議，不少網紅開箱時出現對角色不熟悉、以及不懂動漫的情況發生。A冷疑似為了惡搞，於是拍攝開箱影片時，故意將名字全部喊錯。

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A冷打開卡包以後，先是誇讚麥當勞做得很精緻，接著指向奇犽的卡片，大喊「卡卡西小時候都有」，刻意將奇犽說成動漫《火影忍者》當中的角色。

▲▼A冷惡搞開箱文，讓不少粉絲笑出來。（圖／翻攝YouTube／A冷）

▲A冷惡搞開箱文，讓不少粉絲笑出來。（圖／翻攝YouTube／A冷）

奇犽的爺爺、身穿「一日一殺」服裝的桀諾•揍敵客，則是被說成《火影忍者》裡的三代目火影，A冷還給出「雖然他滿爛的我覺得」。

至於手持巨型鐮刀狀武器的獵人「凱特」，A冷則是脫口而出「飛段」，就連「炸彈魔」甘舒都被A冷稱作「地達羅」，刻意用《火影忍者》角色名字的來稱呼，讓不少粉絲笑了出來。

▲▼A冷惡搞開箱文，讓不少粉絲笑出來。（圖／翻攝YouTube／A冷）

▲▼A冷惡搞開箱文，讓不少粉絲笑出來。（圖／翻攝YouTube／A冷）

▲▼A冷惡搞開箱文，讓不少粉絲笑出來。（圖／翻攝YouTube／A冷）

此外，A冷接著又說，這次的卡包還有跟《進擊的巨人》合作，看見庫拉皮卡的卡片以後，立即指著稱呼「阿爾敏」，「很熟的那個，阿爾敏」。而團長庫洛洛，則是A冷說是「艾連」。

而席巴、大傑的卡片，A冷則說是動漫《JoJo的奇妙冒險》裡面的角色，整支開箱文將所有角色名稱全都念錯，反串的影片讓不少粉絲笑噴。

影片在IG發布約一天左右，收穫了超過5.1萬粉絲按讚，不少粉絲對此留言直呼，「還好你是A冷，不然會被噴爆」、「哪一部」、「哥，我看你身在福中不知福」、「X阿爾敏我直接瘋掉」、「好用心的開箱！好豐富的內容」、「噗，不可能本來模仿，直接變成超越欸！」

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關鍵字：

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