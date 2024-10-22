新北碰瓷黨又來了！他騎車經過險遭騙2萬5　2男犯案手法曝

記者戴上容／新北報導

新北市板橋區近日再度出現「碰瓷黨」騙財案件！這對詐騙二人組會故意走在狹窄巷弄內，只留下一小段空間讓機車通過，騎士一旦靠近他們，他們便會藉機掉落物品並聲稱遭到撞擊要求現場賠償。這兩名男子雖然曾在不久前被逮捕，甚至上過新聞，沒想到昨（21日）又再度現身於板橋巷弄內設局。海山警方表示，昨日下午4時許與當事人聯繫後，已確認該二人組利用假車禍索賠的手法行騙，後續已請兩人到案說明。

▲板橋再度出現碰瓷黨，警方調查兩名詹姓與張姓嫌犯過去便有多次詐騙前科 。（圖／當事人提供）

據臉書社團《我是板橋人》內的網友分享，他當時騎車經過板橋文化路一段435巷時，遇見這兩名男子分別走在巷弄兩側，留下一條窄路供通行。騎士在經過時，後照鏡不慎碰到右側男子的手臂，接著該男子的手錶便掉落地面，手錶零件四散。

這名男子隨即要求賠償，並以趕時間為由，要求現場支付現金25,000元。不過，騎士當下決定報警，這對二人組見狀，匆忙留下電話後就以趕時間為由迅速離去。

警方網搜後，立即與當事騎士取得聯繫，根據行車紀錄器畫面調查，發現這兩名男子正是今年6月曾被逮捕的「碰瓷黨」成員。警方也確認在後照鏡碰到之前，該名男子根本沒有戴手錶，而是在碰撞發生後，故意將手錶丟到地上，藉此騙取賠償。警方迅速鎖定這對詐騙嫌疑人，並通知他們到案說明。

海山分局指出，警方於昨日下午4時許與當事人聯繫後，立即展開調查，並確認該二人組利用假車禍索賠的手法行騙。兩名詹姓與張姓嫌犯，過去便有多次詐騙前科，警方已於當晚11時許通知兩人到案說明。