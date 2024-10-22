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抄襲、假學歷、性騷連環爆！擁9000名學生「僑光科大」回應了

僑光科大位於台中市西屯區，目前有將近9千名學生。

▲僑光科大位於台中市西屯區，目前有將近9千名學生。

圖文／鏡週刊

除了王昭雄一家行徑荒腔走板，僑光還存在不少爭議。知情的助理教授Ｄ小姐告訴本刊，今年3月，學校召開臨時校務會議，行銷與流通管理系一位老師質疑該系學生畢業專題嚴重抄襲，牽涉2名老師及10多名學生，並準備厚厚一疊證據表示：「報告內容抄襲超過9成，如何處理？指導老師是否究責？」教務長回應會依相關學倫規定處理。

不過，Ｄ小姐透露，該名老師早在案發時，就以電子郵件向校長舉發，但未獲回應，只好公開舉發，學校過了半年都沒處置，反倒教務處動作頻頻，要求調整畢業專題課程，希望消弭爭議。Ｄ小姐說，牽涉此事的老師是現任學務長，他數年前也涉入另一起學倫案，將論文提供給總務長、翻譯成英文後投稿國外期刊，並且申請副教授升等。

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僑光科大校長司機（圖）遭學生申訴性騷擾成立，卻未被懲處繼續留任，引發爭議。（翻攝僑光科大官網）

▲僑光科大校長司機（圖）遭學生申訴性騷擾成立，卻未被懲處繼續留任，引發爭議。（翻攝僑光科大官網）

Ｄ小姐指出，這件事後來遭檢舉，被教育部認定抄襲，要求懲處相關人員，但這些違反教師基本倫理的人，都擔任僑光科大一級主管，校內無人敢多言，以致學校不斷向下沉淪。

境外生輔導組湯姓組長遭爆學歷造假，遭檢舉後由教職轉任職員，薪水竟不減反增。（翻攝僑光科大官網）

▲境外生輔導組湯姓組長遭爆學歷造假，遭檢舉後由教職轉任職員，薪水竟不減反增。（翻攝僑光科大官網）

不僅如此，僑光科大還有主管偽造學歷，遭司法追訴。知情教授Ｅ先生說，現任國際與兩岸事務處境外生輔導組湯姓組長是中國籍人士，原本是負責兩岸學生交流的業者，因常招待學校高層至中國旅遊，後被董事長夫人的母親收為乾女兒，而搖身一變成為專技助理教授，但因其碩士畢業證書是偽造的，遭人檢舉，她到地檢署應訊時認罪，後獲緩起訴處分。

僑光科大學務長（圖）捲入學生畢業專題抄襲案，遭老師在校務會議上檢舉。（翻攝僑光科大官網）

▲僑光科大學務長（圖）捲入學生畢業專題抄襲案，遭老師在校務會議上檢舉。（翻攝僑光科大官網）

校方知悉後，並未將她解聘，而是讓她從助理教授轉為職員，繼續擔任專案經理人兼主管。正常情況來說，從教職轉任職員，薪水應該減少，但其薪資不減反增，非常誇張。

另外，校長司機也因性騷擾學生遭到申訴，雖然性評會調查後認定性騷成立，但司機卻繼續留任，校方包庇、護短的行徑，令人搖頭。

僑光科大回應全文：

針對相關爭議，僑光科大指出，王昭雄、陳小倩2位主任分別以其在餐飲技術及餐飲經營的專業技術能力獲聘為教師，其聘任均符合規定，也經過專家外審與系院校三級教師評審委員會通過在案。

其次，學校訂有「調系辦法」，由教務長、三院院長等組成教師調系小組綜理全校教師之配置，並由人事室統籌各系需求及教育部規定等，辦理教師調系業務，並非單純由系所主管恣意地決定，而是經過調系小組的審慎決議。

另關於王昭雄、陳小倩護航2位女兒取得輕鬆取得碩士學位之指控，僑光科大表示，二位碩士學位論文的頁數及品質等問題，經查處其資格及程序，均符合學校相關規定。二位的碩士論文曾被檢舉論文品質問題，經學校查核畢業資格條件規範與資料，均已經報送教育部備查在案。還有關於2人因父母庇蔭進入學校任職，僑光科大指出，2人均經過法定程序聘任，其任職資格與碩士學位並無關聯，且碩士學位對薪資也無提敘效力。

至於行銷流通管理系教師及學生違反學術倫理部分，僑光科大表示，行銷流通管理系教師升等著作違反學術倫理乙事是2017年的案件。2020年學校經法定審理程序，以該教師升等著作抄襲案成立，決議「撤銷其副教授資格證書及五年內不受理其教師資格之審定」，並報送教育部備查結案。

另行銷流通管理系學生畢業專題涉及相互抄襲，涉及違反學術倫理乙案，經學校教師舉發後，已依規定組成委員會審議完成，認定抄襲成立，並按學生已畢業之規定，逕行決議「畢業專題學分非畢業必要條件，扣學生畢業專題二十分」以為懲處，並隨後正式通知學生及告知其救濟權利。而指導教師是否違反專業倫理，目前正送三級教師評審委員會審理中。

此外，關於境外生輔導組湯姓組長任用資格遭質疑，其涉及偽造文書案及擔任助理教授級專業技術人員不符資格乙案，則屬於2016年的案件。湯組長偽造碩士畢業證書涉及違反偽造文書罪，已自首並經法院判決在案。另聘任助理教授級專業技術人員亦經教育部於2019年列為重大行政缺失，納入扣減獎補助款及招生名額之依據在案。

湯組長因為有兩岸及東南亞招生經驗，學校借助她的對外關係專長及能力，依規定聘任為專業經理人處理境外招生及輔導事宜，對於外籍生的招收與輔導，成效卓著。

最後，關於董事會司機性騷擾學生指控，學校知悉後立即通報教育部及調任其與學生無關之職務，經法定程序調查審議後，決議「記過、接受心理輔導及性別平等課程」，均已執行完畢，並報教育部核備在案，並立立即撤銷其績優服務人員獲獎資格，追回獎牌及獎金，已報教育部核備。

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