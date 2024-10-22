長髮妙齡女路旁大哭還想闖幼兒園　警安撫情緒協助就醫

▲女子迷途路旁哭泣，水上分局女警協助安撫情緒。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

​水上分局水上派出所日前接獲水上幼稚園園長報案，有一名年輕女子想要進入園區內，過程還一度胡言亂語，甚至大哭，於是請求警方協助。

▲女子被安撫情緒後，救護人員協助護送就醫 。（圖／水上分局提供）

水上派出所立即調派巡邏員警員謝亞秦、蔡翊羣及實務訓練生藍天文趕赴現場關懷，一名許姓女子 (年約20多歲)坐在馬路旁地上，看見警方到來，許女情緒激動，不斷哭泣、胡言亂語，員警不斷安撫她。

警方表示，許女無法正常對話，只向警方表示自己身體不舒服，警方立即通知救護車，救護人員抵達後由警方護送其至嘉義榮民醫院治療，隨後聯繫家屬至醫院照護。家屬稱許女有精神方面的問題，最近病情加重，昨日半夜趁家人不注意時獨自步行外出，家人們都心急如焚地找尋，所幸員警及時協助，家屬感謝警方熱心幫忙。

水上分局呼籲，民眾平時應多關心家中精神疾病及智能障礙等家人生活起居之安全，避免走失而遭遇危險。另可自行於患者手上配戴愛心手環，或是衣物繡上名字與聯繫方式，避免家人因為迷途緊張而忘了所有資訊，讓員警能在最短時間內幫助走失者找到回家的路。