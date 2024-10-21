　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

知名美式餐廳「TGI FRIDAYS」驚傳將聲請破產！　尋求新融資

▲▼TGI Friday’s 擬申請破產保護 尋求資金援助 。（圖／達志影像／美聯社）

▲TGI Friday’s 將申請破產保護，尋求資金援助。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

美國知名休閒餐飲連鎖品牌 TGI Friday’s Inc. 近期陷入財務困境，據了解，公司正積極尋求資金援助，並可能在未來幾周內聲請破產保護。

根據彭博（Bloomberg）20日報導，據內部知情人士透露，TGI Friday's 總部正與專業律師事務所合作，積極與銀行進行談判，爭取更高額度的貸款，以維持餐廳繼續經營。同時，公司也在為可能的破產保護做準備，若有需要，公司很可能會依照美國破產法第十一章提出聲請。

如今的TGI Friday's和許多同類型餐廳一樣，在奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle）等快餐品牌快速崛起爆紅後，市場份額受到侵蝕挑戰，銷售業績都陷入困境。在新冠疫情的衝擊下，長期停業與客流量銳減進一步加劇了公司的困境。

今年五月，海鮮連鎖餐廳「紅龍蝦」（RedLobster）才因為多年虧損，而進入破產，多次促銷蝦子吃到飽促銷也難以挽回。同樣面臨經營困難的還有美式雞翅餐廳 Hooters，該公司正與貸款機構和顧問進行談判，並已關閉部分門市。

TGI Friday’s 成立於1960年代的曼哈頓上東區，最初以單身酒吧和餐廳的概念吸引顧客，尤其是女性顧客。隨後，該連鎖品牌迅速擴展至全美，並以裝飾豐富的古董和地方紀念品聞名，但這一風格在近年來已經有所改變。

ET快訊
國防部坦承出包！將官、情報員機敏名冊流出　將檢討疏責
朝野拚修法「增加國定假日」　每年有望多放10天假
快訊／林威助回歸！　富邦悍將宣布聘任
三上悠亞0偽裝「吃阜杭豆漿」！　超兇身材現形
快訊／找刑事戰將當內鬼　九州集團陳政谷出庭喊：如實報導喔
7人挑戰金天縱走　領隊突倒地身亡
罕見「核電歸零」！　核三廠2號機今起大修41天
蔡壁如稱「友人帶柯爸病歷」給柯文哲看　陳智菡澄清：明顯錯誤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

床上「跳來跳去」摔出窗外！　美4歲女童墜下5樓身亡

菲律賓1省已停課！準潭美預測路徑曝光　將轉向登陸呂宋島

20歲小隻馬BJ遭跟蹤！他「埋伏家門」13個小時　闖入強壓性侵得逞

知名美式餐廳「TGI FRIDAYS」驚傳將聲請破產！　尋求新融資

貝魯特空襲不斷！以色列轟炸真主黨金融機構　數百民眾逃難

美軍「海豹部隊」協助保台？　可能戰略曝光：鎖定中國戰艦

美軍EA-18G「咆哮者」電戰機墜毀　2飛行員身亡

81歲拜登任期倒數！4年政績一次看　大力援以助烏、撤軍阿富汗惹議

冷血割陰莖、挖內臟！法醫花2.5小時拼回碎屍　他逃死關23年獲釋

潭美颱風24小時內生成！　日氣象廳預測「對台影響」關鍵時間點

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

許瑋甯連莊視后！曝邱澤「放閃語音」　林依晨收老公訊息「永遠的女主角」

床上「跳來跳去」摔出窗外！　美4歲女童墜下5樓身亡

菲律賓1省已停課！準潭美預測路徑曝光　將轉向登陸呂宋島

20歲小隻馬BJ遭跟蹤！他「埋伏家門」13個小時　闖入強壓性侵得逞

知名美式餐廳「TGI FRIDAYS」驚傳將聲請破產！　尋求新融資

貝魯特空襲不斷！以色列轟炸真主黨金融機構　數百民眾逃難

美軍「海豹部隊」協助保台？　可能戰略曝光：鎖定中國戰艦

美軍EA-18G「咆哮者」電戰機墜毀　2飛行員身亡

81歲拜登任期倒數！4年政績一次看　大力援以助烏、撤軍阿富汗惹議

冷血割陰莖、挖內臟！法醫花2.5小時拼回碎屍　他逃死關23年獲釋

潭美颱風24小時內生成！　日氣象廳預測「對台影響」關鍵時間點

快訊／台中26歲女3F租屋處墜落！撞破遮光罩送醫搶救

7-11燕麥拿鐵「買6送3」、全家單品55折！超商咖啡必買優惠

床上「跳來跳去」摔出窗外！　美4歲女童墜下5樓身亡

國防部坦承出包！將官、情報員機敏名冊流出　將檢討疏責

【廣編】蔡詩芸秀秘密髮寶　「MAGNETIC磁吸瞬效洗護」強大髮絲力量121%

台灣女性動作影集預告曝！隋棠化身「地表最強媽媽」

以地熱發電提供冰島農業解方　台科大學生奪iF年度最佳獎

菲律賓1省已停課！準潭美預測路徑曝光　將轉向登陸呂宋島

快訊／林威助回歸！富邦悍將聘任副領隊兼任農場主管

楊謹華與老公Ben甜飛比利時！拎Delvaux人氣包款逛街超時髦

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

靈車沒關好「屍體滑落」　路過駕駛以為撞死人

即／美加軍艦「昨穿越台灣海峽」　畫面曝光

準潭美颱風對台影響時間點曝！日氣象廳預測

全家人得怪病！　竟是因為女傭「做菜偷加尿」8年

象群穿越鐵軌遭火車撞　2象血肉模糊

颶風來襲狗狗被栓路邊泡水裡　畫面惹憐

英男中44億樂透大獎　10年後近況曝光

烏克蘭調查：俄羅斯軍工仍見台灣產品　含從中國流入

以國總理問處理伊朗　川普：為所當為

俄羅斯派軍艦從北韓運兵　南韓掌握證據

橫濱老翁遭殺　日警：是匿名流動型犯罪

川普「麥當勞一日員工」酸賀錦麗　又祝她生日快樂

鎖定真主黨金融機構　以軍宣布即將空襲黎巴嫩

選前每天抽3200萬　馬斯克砸錢拉票恐違法

更多熱門

相關新聞

梅艷芳母申請破產！曾多次爭女兒巨額遺產

梅艷芳母申請破產！曾多次爭女兒巨額遺產

香港已故巨星梅艷芳的母親覃美金14日被香港律政司司長入禀高等法院申請破產。覃美金自梅艷芳2003年因子宮頸癌逝世後，屢屢爭奪女兒逾億港元遺產，及提高生活費，官司纏訟多年，導致欠下巨額訟費，於2012年就曾被法院頒布破產，破產期2016年完結。

詐10億通緝犯爽躲台灣　移民署發通牒：7天內離境

詐10億通緝犯爽躲台灣　移民署發通牒：7天內離境

「情侶都去哪愛愛？」過來人曝刺激地點

「情侶都去哪愛愛？」過來人曝刺激地點

廉航驚爆將破產！

廉航驚爆將破產！

鹽城法院拍賣「雪碧一瓶」起拍價19.1元 備註：只能自提不支持郵寄

鹽城法院拍賣「雪碧一瓶」起拍價19.1元 備註：只能自提不支持郵寄

關鍵字：

破產TGI FRIDAYS星期五餐廳

讀者迴響

熱門新聞

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

洪榮宏破冰前妻　 21歲愛女結婚感人畫面曝

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮遭出征

陳金鋒續任總教練　林威助接農場

柯佳嬿真的跳16蹲了

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光

楊銘威嗆方志友：就妳沒得！

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

靈車沒關好「屍體滑落」　路過駕駛以為撞死人

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面