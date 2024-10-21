知名美式餐廳「TGI FRIDAYS」驚傳將聲請破產！　尋求新融資

▲TGI Friday’s 將申請破產保護，尋求資金援助。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

美國知名休閒餐飲連鎖品牌 TGI Friday’s Inc. 近期陷入財務困境，據了解，公司正積極尋求資金援助，並可能在未來幾周內聲請破產保護。

根據彭博（Bloomberg）20日報導，據內部知情人士透露，TGI Friday's 總部正與專業律師事務所合作，積極與銀行進行談判，爭取更高額度的貸款，以維持餐廳繼續經營。同時，公司也在為可能的破產保護做準備，若有需要，公司很可能會依照美國破產法第十一章提出聲請。

如今的TGI Friday's和許多同類型餐廳一樣，在奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle）等快餐品牌快速崛起爆紅後，市場份額受到侵蝕挑戰，銷售業績都陷入困境。在新冠疫情的衝擊下，長期停業與客流量銳減進一步加劇了公司的困境。

今年五月，海鮮連鎖餐廳「紅龍蝦」（RedLobster）才因為多年虧損，而進入破產，多次促銷蝦子吃到飽促銷也難以挽回。同樣面臨經營困難的還有美式雞翅餐廳 Hooters，該公司正與貸款機構和顧問進行談判，並已關閉部分門市。

TGI Friday’s 成立於1960年代的曼哈頓上東區，最初以單身酒吧和餐廳的概念吸引顧客，尤其是女性顧客。隨後，該連鎖品牌迅速擴展至全美，並以裝飾豐富的古董和地方紀念品聞名，但這一風格在近年來已經有所改變。