陸學校用「臭肉」做營養午餐　家長投訴竟被校方壓下來

▲家長抓包校園食堂使用臭肉。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

雲南昆明長豐學校的家長日前上網爆料，稱學校的食堂疑似使用發臭變質的豬肉，導致多名學生吃了之後身體不適。事件鬧大之後，該校校長已經被免職，區教育局的局長、副局長，還有區市監局的副局長也被停職調查。

該校的家長日前闖入校園食堂，當場抓包廚工正在處理一整盆發臭的豬肉，「整盆肉都是臭的，我看你們怎麼炒給小孩子吃。」

家長更氣憤開罵，「你們有良心嗎？自己來聞肉臭不臭。」同時，家長也表示已報警處理。

這並不是該校食堂第一次出包，早在今年6月，就有多名同學及家長向校方反映，近兩周在學校吃飯會腹瀉，班上好多同學不舒服，「蓋飯、米線都會。」還有家長說，自己的女兒在學校吃飯就會腹瀉，但長假在家就沒事，開學回去上課又開始腹瀉。

家長更直言，跟校方反映也完全沒用，最後都被壓下來。

▼家長在校門口抗議。（圖／翻攝微博）



隨著事件越鬧越大，當地官方終於展開調查，並確認豬肉有問題。官方調查組表示，該批次鮮豬肉揮發性鹽基氮指標（23.8mg/100g）超出規定標準（≦15mg/100g），判定為不合格。

調查組也指出，豬肉凌晨在進行機器切片加工後，未做散熱處理並用雙層塑料袋分裝，在塑料袋中存放近4個小時，又在食堂室溫中擺放5個半小時，沒有冷鏈運輸和冷藏保存，因運輸及存儲不當導致變質變臭。」

官方也宣布責令涉事企業停止經營；涉事校長被免職；區教育體育局局長、區教育體育局分管副局長、區市場監督管理局分管副局長作停職檢查處理。