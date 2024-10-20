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社會 社會焦點 保障人權

浪蕩父害慘家人！霸氣長女聲請「奪走親權」：你不養我來扛

▲ 霸氣女,霸氣,女子,妹子,女力。（示意圖／photoAC）

▲不滿父親未盡扶養責任，長姐決定聲請停止父親對未成弟弟的全部親權，並改由她當弟弟的監護人。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

小美（化名）的母親獨自扶養她和未成年的弟弟，而父親阿明（化名）雖有工作，卻鮮少與孩子互動，更不願給予經濟支援，讓他們生活相當拮据。後來，阿明入獄又離婚，母親也因故過世，小美便決定向法院提起訴訟，請求停止父親的親權。

判決書指出，小美指控，父親阿明在2012年入獄服刑後，便徹底與家人斷絕聯繫，不僅未曾探視，也不提供任何經濟上的扶養費用；隔年，父親與母親協議離婚，約定未成年的弟弟會由母親擔任監護人，視同放棄對弟弟的親職扶養義務。

小美也主張，長期以來，父親未盡到對弟弟的扶養及監護責任，且在母親2023年意外過世後，她只能代替母職照顧弟弟至今，因此選擇訴請停止父親的親權，並改由她來擔任弟弟的監護人。

案經法院審理，法官審酌，小美身為胞姊與弟弟共同生活，依法符合第二順序監護人的資格，考量到第一順序監護人的外祖父仍存在，但現年已高齡79歲，無心力協助監護，再加上小美身體健康狀況良好、工作及收入穩定，具備充分能力照顧弟弟。

法官認為，小美是弟弟僅存的緊密家人，2人感情深厚、長期共同生活，小美同時是弟弟最信任的人。日前依法判決，將由小美擔任弟弟的監護人，以符合弟弟的最佳利益。

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