南投樂團「邊走邊響」音樂行腳14天　墾丁貓鼻頭公園演出

▲墾管處貓鼻頭公園入口草原舉辦「貓TOLD鷹音樂會 。（圖／墾管處提供）

記者陳崑福／屏東報導

為推廣民眾參加113年度滿州鷹季活動，內政部國家公園署墾丁國家公園管理處於19日下午5點至7點，於貓鼻頭公園入口草原舉辦「貓TOLD鷹音樂會」，參加民眾出示大眾交通工具票根、環保餐具或環保袋，可兌換活動相關精美宣導品1份，呼籲民眾以行動響應低碳環保，並於明年10月份再次造訪墾丁欣賞灰面鵟鷹翱翔天際。

這場充滿環保精神的音樂會，邀請來自南投縣仁愛鄉的親愛愛樂樂團，是一支由原住民學童組成的獨特樂團，以其獨具特色的音樂風格和誠摯專注的表演風采吸引不少樂迷，親愛愛樂不僅以音樂感動人心，更曾經以「邊走邊響」音樂行腳活動，費時14天以步行方式自南投走到墾丁，除了沿途傳播樂音，也希望成員以自己的腳步更深刻認識這塊土地，是結合音樂與低碳旅遊的實踐家。

墾丁國家公園管理處希望透過這場獨特的音樂會，不僅帶給遊客豐富的文化饗宴，更引導大家在享受音樂的同時，思考如何透過個人的小小行動，共同守護這片美麗的自然環境。期待大家攜手為地球盡一份心力，讓每一天都成為地球日，更讓音樂與環保的力量，在這個秋季迸發無限可能。