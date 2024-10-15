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1年暴瘦26公斤　名醫雙頰凹陷說原因

潘建志1年瘦26公斤。（圖／翻攝《新聞挖挖哇！》YouTube）

▲潘建志在節目上分享減重經驗。（圖／翻攝《新聞挖挖哇！》YouTube）

記者陳俊宏／綜合報導

精神科名醫潘建志上節目，被發現雙頰凹陷、瘦了一大圈。他提到，體重一年從85公斤減到59公斤，總共瘦了26公斤，減重原因就是為了健康，現在都被問「潘醫師，你怎麼變這麼瘦？」

▼潘建志為了健康減重。（圖／資料照）

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潘建志接受ETtoday專訪（圖／ETtoday資料照）

潘建志近日在《新聞挖挖哇！》節目提到，自己169公分，之前太胖時，高血壓到170，膽固醇300多，吃2年降血壓、降血脂的藥，但沒辦法完全正常；且太胖很容易流汗，走路會有點喘，睡覺會一直打呼，胖子怕熱，冷氣要開到21、22度。

潘建志表示，疫情期間胖到85公斤，他從去年中85公斤，減到現在的59公斤，其實今年初就減到60公斤了，「現在每天大概都會有5個人問我，潘醫師，你怎麼變這麼瘦？」

潘建志指出，減肥第一個秘訣就是去買體重計，一周量一次體重；還有一件事很重要，量體重要拍照；此外，最重要是飲食控制，以及運動。

潘建志說，現在可以不用吃高血壓的藥，血壓都正常。他也提醒，肥胖不是只有胖，因脂肪太多，身體處於「慢性發炎」狀態，高血壓、糖尿病、心臟病、中風、癌症、老年失智機率會大幅增加。

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