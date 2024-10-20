新台味人生四味　泰籍新住民李翠玲探討「酸」的感受

▲李翠玲探討「酸」的感受。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「酸」是什麼樣的感受呢？是心酸、腰酸、腳酸…還是味覺的酸呢！桃園市新移民女性關懷協會執行「新台味人生四味-南洋三大身心靈SPA新調味」課程活動，19日於龍潭區翠緣泰式養生會館舉行。原籍泰國的新住民李翠玲與姐妹們分享人生歷程表示，長期以來她都處於照顧者的角色，深刻體會「必須先照顧自己，然後才能照顧別人」的道理。

▲如何透過正確動作，減輕身體酸痛。（圖／記者楊淑媛攝）

李翠玲說，她是雲南第三代，在緬甸出生、泰國長大。出生時正逢戰爭，逃難時，只要那裡有發出聲響，瞬間即成為槍口的目標。母親抱著強褓中的她，只要聽到她發出哭鬧聲的當下，立即將她的小嘴塞到奶頭，一家人一路上有驚無險逃到泰國清萊安居下來。

9歲那年，她以800泰幣被介紹到泰國曼谷為有錢人家「照顧小孩」，所有的酬勞全部寄回家中，小小年紀即挑起照顧家人的重責大任。

▲透過正確動作，減輕身體酸痛。（圖／記者楊淑媛攝）

豈料嫁來台灣，先生因健康因素，她再度肩負照顧者的角色。李翠玲回想：曾經有一回：婆婆臥床、先生要到醫院開刀，當時她在工廠工作，微薄薪水支付看護成為經濟負擔，於是她辭掉工作，挑起照顧婆婆和先生的責任，並參加政府的職訓學習按摩，只想擁有一技之長，有經濟力才能助家人生活安定。

▲「新台味人生四味-南洋三大身心靈SPA新調味」活動。（圖／記者楊淑媛攝）

「我家生病的人太多了！」李翠玲說起從事泰式按摩的緣起，或許是曾經落下太多的淚水，內心已不再有怨嘆，而是勇於接受一切和面對的自在。她直言和先生初相識時「他勇健的身形是她的菜」，現今他卻因病痛的折磨「身形削瘦」雖不再是她昔日的菜，但那又如何？想到多年夫妻情，順於自己的選擇就「恩恩愛愛過一輩子吧！」

李翠玲認為，心酸或許是情緒的味道，而身體的酸痛，透過自己簡易的按摩動作，可以減緩身體的不適，這也是她對於其從事泰式按摩工作，能為人帶來身心健康的助益，讓其工作具有意義。

▲楊慧青(左)、楊禮琳(右)表示，「新台味人生四味」課程，期新住民姐妹相互陪伴創造效益。▼活動小幫手賴曉惇。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市新移民女性關懷協會榮譽理事長楊慧青、由米整合行銷執行長楊禮琳表示，「新台味人生四味」課程，是桃園市政府文化局的社造活動，今年的主題是「酸、甜、苦、辣」，感謝活動小幫手李易達和賴曉惇協助，讓活動更加生活化和人文化，期藉由每一位新住民姐妹的故事分享，大家相互陪伴，攜手前行，也讓社造的活動能持續性並創造更好的效益。