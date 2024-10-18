女網紅旅遊俄羅斯　慘遭大兵當「慰安婦」猥褻

▲中國女網紅赴俄旅遊，遇俄軍準備出征烏克蘭！慘被當慰安婦猥褻。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中國一名女網紅「lori阿姨」近日發布影片表示，自己和朋友於近日前往俄羅斯旅遊，遇到一群俄羅斯大兵，一開始以為這群俄軍很友善，並對於這群俄軍即將要去前線打仗、出征烏克蘭而感到心疼，卻沒想到這群俄軍竟把她和同行的女性友人，當成慰安婦於列車上性騷猥褻。

「lori阿姨」表示，近日她和朋友一起到俄羅斯旅遊，並以列車當成移動的交通工具。就在日前，她搭乘列車準備轉往下一個旅遊景點時，車上遇到一群俄羅斯大兵。「lori阿姨」稱，一開始這群俄軍對她們很友善，還用中文向她們打招呼，之後大家還針對旅遊地點聊開。

不過後來「lori阿姨」發現，當她們坐在列車的餐車座位上，和這群俄國大兵聊天時，有俄軍直接對她們「逼坐」，意圖靠近她們，並且刻意不讓她們離開，隨後「lori阿姨」的女性友人，就遭到一名俄軍非禮摟腰。不僅如此，「lori阿姨」還控訴，自己也一度遭到俄軍摸屁股，而且對方的行為相當噁心，「lori阿姨」形容當時她先遭到俄軍摸大腿，之後俄軍的髒手一路往上，最後直接猥褻她的下體。

「lori阿姨」說，她想到這裡就驚魂未定，而且她也馬上去換內褲，一直覺得身體很不舒服。「lori阿姨」也稱，雖然同行者中有男性夥伴，但當下他們也不敢反抗，因為他們看到這群俄軍都有配槍和武器，深怕一個衝突，他們就會小命不保。「lori阿姨」說，她希望藉由這段影片來分享這個不愉快的經驗，並呼籲大家出門旅遊時，最好結伴成行並提高警覺。

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