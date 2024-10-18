內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

▲15歲曾姓少年偷開車撞死3人。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市內湖區昨（17）日發生少年撞死3人的悲劇，一名15歲曾姓少年偷開祖父的車，卻因會車緊張「分不清煞車和油門」，失控撞進路旁小吃攤，造成2名客人和1名騎士死亡。與肇事者同窗4年的同學透露，曾男3天曾說過想學開車，友人極力勸阻，沒想到仍發生憾事。

據《東森新聞》報導，曾姓少年自小父母親離異，他原本由祖父母隔代教養，住在台北市東湖的住處，高中後父親把他接回來一起住在新北市，並在當地就讀某高職進修部餐飲科一年級。曾男的同學受訪時透露，同窗4年這段期間，鮮少聽見曾男談論或是抱怨家中狀況，曾男家境小康，對友人都還滿大方，還時常請喝飲料。

同學透露，曾男在3天前有向他提及想要學開車，同學還提醒他，不知道車輛的距離，也沒經過訓練，苦勸他千萬別嘗試。兩人昨晚5點才碰過面分開，豈料沒多久後就接到曾男的電話說「出事了！」他趁祖父出國時，從永和搭捷運跑到東湖的家偷開休旅車，同學前往察看後才發現曾男已闖下大禍。

據了解，15歲曾姓少年昨日傍晚6時許，偷開祖父的休旅車行經內湖區安康路東湖市場時，突然失控暴衝撞進街邊一間臭豆腐攤，用餐的1對男女及1名機車男騎士，被撞後當場失去生命跡象，分別送汐止國泰、三總和北醫急救後，晚間8時宣告傷重不治。而另外2名女燙傷的女子則送往汐止國泰醫院治療，送醫前意識清醒。

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