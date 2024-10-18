台灣菸捐睡了15年未漲　民團喊漸進調漲、立委也表態了

▲台灣的菸品健康福利捐為每包20元，從民國98年調整迄今，15年沒有調漲。（圖／免費圖庫pixabay）

記者陳弘修／台北報導

菸捐15年未調整，引發民團與學者專家關注，認為定期調整菸捐除了有助降低吸菸率，還能提高政府收入，菸捐長期不調整的狀況對台灣吸菸率的抑制效果鈍化。國民黨立委廖偉翔認為，根據研究顯示，調漲菸捐通常能有效降低年輕人及低收入群體的吸菸意願，從公共衛生的角度來看，這是一項有效的政策工具。廖偉翔也提醒，當吸菸人口逐漸減少時，菸捐收入會隨之下降，政府應制定長期的財政規劃，尋找其他穩定的收入來源，以確保各項公共衛生政策得以順利推動。

根據世界衛生組織建議菸稅和菸捐應占菸價的75%，台灣的菸稅和菸捐目前約占菸價的54%，其中，菸品健康福利捐為每包20元，從民國98年調整迄今，15年沒有調漲，因此，也遭反菸民團以澳洲菸價每包接近新台幣1千元，香港400多元為例，批評台灣菸價明顯過低，強力主張應該要調漲菸捐和菸稅，才能以價制量，降低吸菸率。

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菸捐到底要不要調漲？國健署署長吳昭軍之前受訪時曾表示，國健署每年會委託研究調查，包括菸品使用量、消耗量、吸菸率：經濟成長和物價波動等，之前因為碰到新冠疫情，研究單位當時也建議不調整相關費用；根據今年時程規劃，研究調查結果預定10月完成，11月召開跨部會會議討論，12月呈衛福部部長核定，無論結果是否調整，固定流程都是要完成。不過，國健署目前尚未對外宣布進度。

對此，立法院社會福利及衛生環境委員會的立委廖偉翔、王育敏、陳菁徽，近來在受訪時也發表了看法。國民黨立委廖偉翔表示，根據研究顯示，調漲菸捐通常能有效降低年輕人及低收入群體的吸菸意願，從公共衛生的角度來看，這是一項有效的政策工具，可改善公共健康，減少與吸菸相關的疾病及醫療支出。此外，增加菸捐收入能為政府提供更多財源，這些資金可用於公共衛生宣傳、戒菸輔助措施及醫療資源提升，進一步促進國民健康。

▲台灣的菸稅和菸捐目前約占菸價的54%。（圖／ETtoday資料照）

不過，廖偉翔也指出，我國目前過度依賴菸捐作為財源，這不僅導致收入不穩定，還面臨道德上的非難，隨著公共健康政策的推進，吸菸人口可能會逐漸減少，菸捐收入也隨之下降，因此，我們需要制定長期的財政規劃，尋找其他穩定的收入來源，以確保各項公共衛生政策得以順利推動。

國民黨立委陳菁徽指出，她身為醫生，當然不鼓勵吸菸行為，如果衛福部確定在調整菸捐之後真的能有效降低吸菸率，那麼她就會持比較正面的看法。同樣地，陳菁徽也相當關心電子菸猖獗與入侵校園的狀況，她提醒政府必須注意校園氾濫的狀況，「官員有空應該私下去校園外巡一巡，就可以看到真相」。

國民黨立委王育敏表示，若菸捐調漲後的用途確定是用在促進獲改善醫療健康與社福領域的項目與政策，她基本上不會反對。

根據《菸害防制法》，政府每兩年應召開菸捐評估會議，檢討菸捐徵收金額。 上一次的菸捐評估會議於2022年召開，當時因考量疫情而暫時凍漲。今年即將再度召開的會議，是否會透過調漲菸捐進一步抑制菸害，也持續受到反菸、公衛、社福等民團的關注。

高發會（台灣高齡化政策暨產業發展協會）的葉研究員曾引述衛福部吸菸行為調查結果指出，國內吸菸率下降速率有趨緩的情況，甚至出現反彈的跡象，菸捐長期未調整可說是其中一個非常重要的因素，可能會導致抑制吸菸率的效果鈍化。他表示，考量到價格彈性，菸捐「每兩年定期調整」可有效加速降低吸菸率，而根據高發會委託中華經濟研究院的研究結果也顯示，每一包香菸的菸捐可調漲5元，每年就增加至少90億元的菸捐收入，這筆錢也可為目前預算捉襟見肘的社福領域注入較多的活水。

另外，台灣青年民主協會理事長張育萌認為，菸捐調整「不是一個喊出來的數字」，有3個面向必須考量，包括：菸捐的用途及經費是否足夠、整體菸品售價是否可走向戒菸導向，以及參考其他國家菸捐、菸稅在菸品售價的占比。他建議，政府應善用每兩年召開的菸捐審議會，逐年漸進合理調漲菸捐幅度，不僅能朝向菸害防制目標邁進，也不會在短期內帶給民生過大衝擊。

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