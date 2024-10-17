中國股票「ETF表現不佳」　投資人對刺激措施失去信心





▲ ETF。（圖／CFP）

文／中央社

華爾街日報報導，中國政府9月底推出調降利率等刺激措施後，帶動股市一波大漲，但因遲未公布市場期待的財政刺激措施細節而導致國內外投資人失望，股市上漲動能不再，本月以來的跌勢抹去了不少9月底以來的漲幅。

華爾街日報中文網今天引述紐約雅迪尼研究公司（Yardeni Research）16日的報告指出，投資人似已不太相信中國政府的刺激計畫能解決經濟問題，因刺激措施而連漲的中國股票似乎失去了動能。

買入中國股票的ETF最近表現不佳。美國金融數據和軟體公司FactSet的數據顯示，中國企業指數股票型基金（ETF）之一安碩明晟中國ETF（iShares MSCI China ETF）昨天回升，但本週跌幅恐逾5%，上週該ETF下跌7.7%。

雅迪尼研究公司指出，中國9月24日宣布首輪刺激措施後，一些評論人士認為現在是投資中國的時候了，「但要說服我們投資中國而不是美國或印度，需要的不僅僅是降息、放鬆金融條件和實施財政刺激」。

其他一些以中國為重點的ETF本週以來出現更大幅度跌勢，讓本月以來的表現雪上加霜。據FactSet的新數據，KraneShares滬深中國網路ETF本月以來已累計下跌逾4%，而景順中國科技ETF和景順金龍中國ETF均下跌超過3%。

雅迪尼研究公司說，撇開在中國展開業務的多重風險，過去15年，企業的預期利潤一直相對平穩，但2022年以來，企業利潤令人失望，「藉助地方政府項目來炮製全國性成長數字較為容易，炮製企業利潤則較困難」。

據雅迪尼研究公司的報告，中國有近36兆美元的未償銀行貸款，約為美國的3倍。

雅迪尼研究公司指出，如同全球金融危機後美國曾在利用量化寬鬆政策刺激成長和通膨方面遇到困難，中國也將步履艱難，除非釋出財政「火箭筒」，例如進行「直升機撒錢」，而規模要和美國政府在疫情期間投放的3輪免費資金相當，因為中國消費者信心已大幅下降，鼓勵消費將不僅是提振股價而已。

雅迪尼研究公司強調，要刺激一個高負債國家擺脫房地產泡沫破裂的影響，放鬆金融條件或許並非最佳解決方案，消費者和企業需要時間修復資產負債表，並在去槓桿後重新適應借貸。