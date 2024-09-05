埔榮推住院整合照護試辦計畫　三班「一對多」取代自聘看護

▲多數民眾認為住院期間聘請一對一看護費用負擔較大。（示意圖／ETtoday資料照）

記者高堂堯／南投報導

近年來少子化與高齡化導致我國人口結構與疾病型態快速改變，中榮埔里分院表示，加入全民健保「住院整合照護試辦計畫」2年來，不但病床數倍增，還在患者住院期間提供三班一對多的照護輔助人員，取代以往自行聘用的看護，致力於改善高齡社會來臨所導致之子女數量減少、老老照顧、子女照顧負荷及經濟負擔增加等問題。

埔榮醫院指出，全民健康保險推動「住院整合照護計畫」，將住院病人之看護費納入健保給付項目，由醫院組成看護團隊，健保、民眾共同負擔所需費用，以提升總體照護品質，並減輕病人家屬自行照顧或聘請看護有關之身心或經濟壓力。

▲▼住院整合照護服務制度和流程。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮表示，該分院於2022年7月申請加入全民健康保險「住院整合照護試辦計畫」，主要以A5急性綜合科病房開始執行，今年8月已由20床擴增至42床，並為住院患者提供三班一對多的照護輔助人員，過程中不斷針對照護模式進行滾動式的修正，導入更適合本地風俗民情及文化的住院整合照護模式及配套措施，希望能透過住院整合照護機制，達到醫病護三贏的局面、互助互利。

埔榮提醒，相關訊息諮詢電話連絡方式如下：049-2990833轉3560陳護理長；網址： https://www.pulivh.gov.tw/PageView/ContentView?WebMenuID=b91ba0ba-00d5-4285-80c8-75839521747b