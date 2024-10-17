大巨蛋包廂「15間成私人招待所？」藍議員揭：目前只開放過1間

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大巨蛋包廂「15間成私人招待所？」耿葳：目前只開放過1間

▲台北大巨蛋。（圖／記者李薇攝）

▲台北大巨蛋。（圖／資料照）

文／中央社

國民黨台北市議員耿葳指出，台北大巨蛋16間包廂中，僅1間曾開放租用，其餘15間恐淪為私人招待所。台北市體育局表示，將與遠雄磋商以保障市府權利。

耿葳日前在台北市議會教育委員會詢答時表示，大巨蛋共有16間包廂，大巨蛋臉書粉絲專頁也曾公布包廂內部奢華風貌，但開幕至今的所有活動，無論是市府還是其他單位主辦，都只開放過1間包廂，其餘15間無法租用。

耿葳質疑，大巨蛋可以舉辦非體育賽事大型活動後，將迎接越來越多演唱會，遠雄若不開放包廂租用，難道是要當作宴請貴客的私人招待所。

▲▼台北市議員耿葳市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員耿葳。（圖／記者李毓康攝）

台北市體育局長王泓翔表示，市府與遠雄簽訂的合約中沒有針對包廂做清楚規範，將與遠雄進一步討論、磋商，以保障市府未來在大巨蛋舉辦活動時的權利。

台北市長蔣萬安16日赴議會民進黨團說明重大法議案後，被媒體堵訪問及此事，他說，會請體育局跟遠雄了解清楚。

依台北大巨蛋體育館場地租用管理辦法，大巨蛋包廂分為內外野兩種，每種又分為大包廂及小包廂，每場次使用費從新台幣2萬6250元至6萬3000元不等。舉辦活動時，遠雄將保留內外野各2間包廂使用權，租用人須無償提供入場憑證。

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