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國台辦已收數百條「台獨舉報」　陸委會：很多人可能會無端被捲入

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦日前在「熱心民眾」的舉報下，將立委沈伯洋、聯電創辦人曹興誠列入「台獨頑固分子」清單，並透露目前已收到數百條舉報線索。對此，陸委會表示，鼓勵檢舉會形成風潮，將來很多人很可能會無端被捲入，「不管中共如何查證，錯誤的事情只會得到錯誤的結果，呼籲及早懸崖勒馬，推動兩岸良性互動。」

陸委會16日提到，中華民國是一個主權獨立的國家，中共從未治理管轄過台灣，北京當局無權依其內部法規對我人民實施任何懲戒，這是不分朝野、全體國人都有的共識。

陸委會指出，若中共不能正視中華民國存在的事實、務實面對台灣主流民意，而一再企圖以「打擊台獨」獲取「推進統一」的假象，不論「台獨清單」再增加多少人都沒有任何意義。

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2024.10.16） 。（圖／記者任以芳攝）

陸委會強調，台灣人民享有民主自由的政治體制，憲法及法律保障不可剝奪的自由權利，中共推出「懲獨22條」及設置「懲獨專欄」等相關舉措，以模糊不清的法令強加於台灣人民，並任意界定「台獨」入罪、濫權處罰，已經嚴重觸犯民主國家文明法治的底線，除了對兩岸交流互動製造更多的障礙與傷害、阻撓兩岸人民往來交流外，對促進兩岸良性交流沒有任何的好處。

陸委會說，先前就曾說過鼓勵檢舉會形成風潮，將來很多人很可能會無端被捲入，中共國台辦也公開表示已經收到數百條的舉報線索，顯示他們的擔憂並非危言聳聽。

陸委會還說，「不管中共如何查證，錯誤的事情只會得到錯誤的結果，我們呼籲中共及早懸崖勒馬，推動兩岸良性互動的工作才是正辦。」

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