美名校前女籃球員持刀追殺遭斃　華裔警開槍後滿頭血遭調查

▲女子威爾森持刀追殺警官被擊斃。（圖／翻攝Fairfax County Police Department YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國維吉尼亞州女子威爾森（Sydney Wilson）日前持刀追砍華裔的劉姓警官（Peter Liu），砍傷劉姓警官頭部後被開3槍擊斃。事後，劉姓警官被依規定進行調查，這也引起許多網友不滿。

綜合外媒報導，警方表示，9月16日上午10時17分許，收到一名心理健康專家的請求，要求對雷斯頓（Reston）日出谷大道（Sunrise Valley Dr）11800號街區的一處住宅的住戶進行健康檢查，而該名住戶就是威爾森。

據悉，威爾森身高198公分，是一名前籃球員。專家通報中指出，威爾森處於焦慮、情緒激動的狀態。

劉姓警官到場後，先敲門表明身分，威爾森穿著浴袍打開門說了兩聲「嗨」後隨即關門。劉姓警官繼續敲門，要求威爾森開門，約3分鐘後，威爾森打開門說「你好嗎？」隨即舉起刀子猛刺劉姓警官。

▲劉姓警官頭部遭砍，鮮血直流。（圖／翻攝Fairfax County Police Department YouTube）



劉姓警官嚇得大叫一聲，隨即退到走廊中並拿槍指著威爾森喝斥其後退。然而，威爾森揮舞著刀子，一路從屋中追出，逼得劉姓警官連續開了三槍還擊，並請求支援，而他頭部受傷、鮮血直流，倒在走廊一旁的地上。

支援警力到場後，立刻對威爾森進行心肺復甦並送醫，但仍不治。此外，劉警官槍擊事件而依照規定「限制職務」，除了接受內部調查之外，也轉到其他部門任職。

事後，威爾森畢業的喬治城大學（Georgetown University）發文悼念，卻讓大批網友不滿，超過6000多人留言嘲諷學校，認為威爾森是因為持刀攻擊執法人員才喪命，不值得校方發文悼念。