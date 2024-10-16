太毒！2男躲中寮山區製「喵喵」　警全身防護裝蒐證畫面曝

記者高堂堯／南投報導

李姓和許姓2名男子以南投縣山區一處廢棄工寮作掩護，長時間從事非法製毒，南投檢警經8個月時間蒐證調查，日前一舉破獲該製毒工廠，查扣俗稱「喵喵」的第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」成品、半成品及原料約180公斤等物證，訊後將李、許2名嫌犯移送法辦，檢方皆聲押獲准。

▲南投警方偵破廢棄工寮製毒案。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣警局刑警大隊與刑事警察局偵查第三大隊等單位指出，年初獲報情資，得知有製毒集團在南投山區從事不法毒品犯罪，隨即共組專案小組並報請南投地檢署檢察官張姿倩指揮偵辦，發現犯嫌為躲避追查，刻意選定中寮鄉山區，隱蔽於樹林間的廢棄工寮。

檢警經連月掌握犯嫌動態及涉案事證後，日前執行2波搜索行動，赴中寮鄉查獲該製毒工廠，除起獲大批4-甲基甲基卡西酮成品、半成品及原料，還有漏斗、量杯、虹吸瓶、攪拌棒及發電機等製毒器具；警方指出，由於製毒過程的化學反應會產生刺鼻惡臭及大量濃煙，專案小組及鑑識人員均全程穿戴全身防護裝備，忍受高溫、悶熱，好不容易才完成艱鉅任務。

專案小組同時拘提擔任製毒師傅的李姓男子、共犯許姓男子到案，全案詢後依違反《毒品危害防制條例》解送南投地檢署偵辦，李男等2人均裁定羈押禁見。

據草屯療養院成癮治療科公布的資料，4-甲基甲基卡西酮（Mephedrone）屬新興的中樞神經興奮劑，具強烈成癮性和類似甲基安非他命和搖頭丸的效果，危害呼吸系統、心血管問題，甚至引發精神症狀、神經系統和肌肉骨骼系統問題；該毒品早於2007年開始在以色列、澳大利亞、英國等國家被以口服方式嚴重濫用，且常與愷他命併用， 在國外已造成多起死亡案例：曾有英國女孩服用一顆混有愷他命和Mephedrone的藥物後數小時身亡，另名英國男子使用後18小時開始出現幻覺，以為有蟲子在身上爬行、啃咬，最終竟將自己的睪丸扯下；南投縣警局呼籲民眾應遠離任何形式的毒品，千萬別因好奇或同儕壓力而輕易嘗試。