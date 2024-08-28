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社會 社會焦點 保障人權

黑幫副堂主租3百坪工廠製毒　日夜趕工不出門...警攻堅逮5人

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲報案，四海幫海誠堂副堂主在桃園新屋承租工廠，找來1名製毒師傅以及3名助手，日以繼夜在工廠裡面製作毒品，警方掌握4人足不出戶，都是透過副堂主的手下負責運送、接濟物資，鎖定位置後攻堅逮人，查扣31公斤k他命品以及各式半成品，初步估計黑市價值破5千萬。

警方調查，37歲的許姓男子平時以四海幫海誠堂副堂主自居，在桃園新屋地區以每個月8萬元承租3百坪工廠，將裡面改造成k他命的製毒工廠，找來26歲的何姓製毒師傅負責製作，另外又派陳、潘以及朱姓3名小弟在工廠裡面協助一起製作k他命。

▲▼四海幫副堂主搞製毒工廠，警方攻堅還以車擋門企圖從後門逃脫。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲四海幫副堂主搞製毒工廠，警方攻堅還以車擋門企圖從後門逃脫。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方掌握情資，何姓製毒師傅等4人為了避免警方跟蹤、洩漏制度地點，平時都待在工廠足不出戶，日以繼夜的趕工，透過許姓男子旗下的楊姓小弟協助送餐點以及製毒所需的設備，這也增加了警方查緝上的困難，但警方最後仍鎖定這間製毒工廠。

埋伏員警見到許姓主嫌前往製毒工廠隨即通報，警方動員50名警力圍捕，將工廠圍住攻堅逮人，許姓嫌犯等人還企圖以轎車抵住大門，想要趁隙從後門逃跑，殊不知後門早已部屬警力，許姓主嫌、何姓製毒師傅等5人當場被逮。

▲▼四海幫副堂主搞製毒工廠，警方攻堅還以車擋門企圖從後門逃脫。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲四海幫許姓副堂主，每個月8萬承租3百坪工廠製毒，又購置製毒工具，不排除要大幹一票。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方也同步逮捕正在外出買東西的楊姓嫌犯，並在工廠內起獲k他命31公斤，另外還有正在製作毒品的半成品8百公斤、各式化學原料4千公斤，以黑市價格來算成品每公克1500元，光起獲的成品、半成品毒品K他命，市值就突破5千萬元。

警方表示，許姓主嫌以每個月8萬元承租3百坪的工廠製毒，陸續1個月間又不斷購置製毒工具，不排除是要「大幹一票」，所幸警方即時將人逮捕到案，避免更多毒品流入市面危害國人。

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