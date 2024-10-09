哈士奇放風衝馬路...女大生急剎摔傷！警調監視器揪出飼主開罰

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名女大學生日前騎機車上課途中，行經景平路一帶時，路旁突然衝出一隻身形不小的哈士奇犬，女大生緊急剎車後，導致自摔倒地，而哈士奇受到驚嚇後迅速逃回家中；救護人員抵達，將摔倒受傷的女大生送醫，警方調閱監視器，追查該隻哈士奇住處，並循線對飼主開罰。

▲哈士奇犬「小哈」散步到馬路中，導致女大生剎車自摔受傷。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北市中和區年約60歲的邱姓女子，在家中飼養一隻哈士奇犬並取名為「小哈」，但哈士奇犬屬於大型犬，小哈長大後，邱女發現帶牠散步時，常出現不受控的情況，無法獨自遛狗，只好當小哈想外出時，就開住家門讓牠自己外出散步、便溺，時間到了小哈就會自己返家。

▲哈士奇犬「小哈」肇事後獨自跑回家中。（圖／記者陸運陞翻攝）

上週一（30日）上午9時許，小哈在家中不斷鳴叫，向邱女示意要出門散步，邱女依照習慣開門讓小哈自行出門散步，小哈則從景安街住處，一路往景平路方向散步。但小哈卻突然橫跨，上班時段滿是車流的景平路，讓準備騎車上課的23歲劉姓女大生受到驚嚇，緊急剎車後自摔倒地，造成邱女肩膀撕裂傷。

救護車將邱女送醫後已無大礙，警方持續追查肇事的哈士奇，調閱監視器追查到飼主邱女，並告知因放養導致發生交通事故，雖然邱女表示以往不曾發生過，但警方仍依規定開罰，邱女後續恐將負起女大生相關賠償事宜。

▲因飼主邱女無法遛狗，都讓小哈自行外出散步。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和分局提醒民眾，毛小孩出家門只要無人陪同或未有防護措施都會成疏縱不僅面臨裁罰，萬一引發事故也可能有刑責，毛小孩更因此遍體鱗傷。